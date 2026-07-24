Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po niezwykle trudnym początku tygodnia, kiedy potężne fale i wiatr sięgający 10 stopni w skali Beauforta dosłownie zabierały plażę w Stegnie, morze wreszcie się uspokoiło. Na miejscu budowano specjalne piaskowe barykady, aby chronić nadmorską infrastrukturę. Dziś warunki pozwalają już na bezpieczną rekreację. Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza, ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w gminie:

Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, z kolei woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 6 m/s, co nie generuje już niebezpiecznych fal. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni zdatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, z kolei woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 6 m/s, co nie generuje już niebezpiecznych fal. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni zdatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II: Kąpielisko jest otwarte. Panują tu identyczne warunki – temperatura powietrza to 16°C, wody 17°C, a wiatr osiąga 6 m/s. Jakość wody została pomyślnie zbadana 21 lipca i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 31 lipca.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel mamy doskonałe informacje – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdziły jej doskonałą jakość, a ratownicy bacznie obserwują stan wody przy brzegu. Oznacza to, że brak upałów ma przynajmniej jedną zaletę: niska temperatura wody skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakwitów, które często paraliżują bałtyckie plaże w szczycie sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Stegnie wymagają nieco samozaparcia – 16°C w cieniu i wiatr o prędkości 6 m/s oznaczają, że po wyjściu z wody o temperaturze 17°C warto mieć pod ręką suchy ręcznik i ciepłą bluzę. Pamiętajmy, że pogoda nad Bałtykiem bywa niezwykle dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników wodnych, którzy najlepiej znają specyfikę tutejszego wybrzeża i prądów wstecznych.

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