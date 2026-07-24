Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-24 9:38

Mimo powracającego słońca i wyraźnego uspokojenia wiatru, amatorzy kąpieli we Władysławowie muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. 24 lipca na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają czerwone flagi ze względu na niebezpiecznie wysokie fale, będące pozostałością po gwałtownym niżu, który jeszcze wczoraj przynosił załamanie pogody na polskim wybrzeżu. Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, dlatego ratownicy podjęli decyzję o tymczasowym zamknięciu wejść do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli we Władysławowie pisze Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie dziś zamknięte

Choć piątkowy poranek przynosi poprawę aury i wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s, to Bałtyk wciąż odczuwa skutki niedawnego sztormowego frontu. Przejście gwałtownego niżu nad południowo-wschodnim Bałtykiem w czwartek wywołało silne falowanie, które do teraz nie opadło. Tzw. martwa fala (swell) sprawia, że przy samym brzegu tworzą się zdradliwe i niezwykle silne prądy wsteczne, potrafiące wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Z tego powodu ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi na całym lokalnym pasie nadmorskim.

Poniżej znajduje się pełna lista zamkniętych kąpielisk (stan na 24 lipca 2026 roku):

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów widząc czerwone flagi automatycznie obawia się obecności toksycznych glonów. Napływają jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi pomiarami i oceną z dnia 22 lipca, woda w tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Dzisiejszy zakaz wejścia do wody jest podyktowany wyłącznie kwestiami bezpieczeństwa fizycznego ze względu na stan morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne parametry pogodowe we Władysławowie prezentują się następująco:

  • Temperatura powietrza: przyjemne 20°C, idealne na plażowanie na kocyku czy spacery.
  • Temperatura wody: orzeźwiające 16°C.
  • Wiatr: bardzo łagodny, osiągający zaledwie 3 m/s.

Należy pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli z perspektywy brzegu woda wygląda na spokojną, pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Kluczem do bezpiecznego urlopu jest zawsze ścisłe przestrzeganie oznaczeń i stosowanie się do komunikatów nadmorskich ratowników.

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