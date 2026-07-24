Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie dziś zamknięte

Choć piątkowy poranek przynosi poprawę aury i wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s, to Bałtyk wciąż odczuwa skutki niedawnego sztormowego frontu. Przejście gwałtownego niżu nad południowo-wschodnim Bałtykiem w czwartek wywołało silne falowanie, które do teraz nie opadło. Tzw. martwa fala (swell) sprawia, że przy samym brzegu tworzą się zdradliwe i niezwykle silne prądy wsteczne, potrafiące wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Z tego powodu ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi na całym lokalnym pasie nadmorskim.

Poniżej znajduje się pełna lista zamkniętych kąpielisk (stan na 24 lipca 2026 roku):

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: czerwona flaga z powodu wysokiej fali.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów widząc czerwone flagi automatycznie obawia się obecności toksycznych glonów. Napływają jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi pomiarami i oceną z dnia 22 lipca, woda w tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Dzisiejszy zakaz wejścia do wody jest podyktowany wyłącznie kwestiami bezpieczeństwa fizycznego ze względu na stan morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne parametry pogodowe we Władysławowie prezentują się następująco:

Temperatura powietrza: przyjemne 20°C, idealne na plażowanie na kocyku czy spacery.

przyjemne 20°C, idealne na plażowanie na kocyku czy spacery. Temperatura wody: orzeźwiające 16°C.

orzeźwiające 16°C. Wiatr: bardzo łagodny, osiągający zaledwie 3 m/s.

Należy pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli z perspektywy brzegu woda wygląda na spokojną, pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Kluczem do bezpiecznego urlopu jest zawsze ścisłe przestrzeganie oznaczeń i stosowanie się do komunikatów nadmorskich ratowników.

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