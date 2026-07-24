Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dla większości gdańskich kąpielisk piątek przynosi zielone światło do bezpiecznej rekreacji w wodzie. Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza i wynosi średnio od 16°C do 18°C, woda w Bałtyku jest stosunkowo ciepła. Oto lista otwartych miejsc, na których można dziś bezpiecznie wejść do wody:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s.

: temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno : warunki są tu identyczne jak przy Domu Zdrojowym – powietrze 17°C, woda 19°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s.

: warunki są tu identyczne jak przy Domu Zdrojowym – powietrze 17°C, woda 19°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno : kolejne otwarte kąpielisko w Brzeźnie z temperaturą powietrza 17°C, wodą o temperaturze 19°C i słabym wiatrem 2 m/s.

: kolejne otwarte kąpielisko w Brzeźnie z temperaturą powietrza 17°C, wodą o temperaturze 19°C i słabym wiatrem 2 m/s. Gdańsk Jelitkowo : nieco chłodniej na brzegu (16°C) i w wodzie (17°C), przy słabym wietrze osiągającym 2 m/s.

: nieco chłodniej na brzegu (16°C) i w wodzie (17°C), przy słabym wietrze osiągającym 2 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo : tak jak w sąsiednim Jelitkowie, temperatura powietrza to 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: tak jak w sąsiednim Jelitkowie, temperatura powietrza to 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Gdańsk Stogi : bardzo dobre warunki – powietrze ma 18°C, woda również 18°C, a wiatr dmucha z prędkością 2 m/s.

: bardzo dobre warunki – powietrze ma 18°C, woda również 18°C, a wiatr dmucha z prędkością 2 m/s. Gdańsk Sobieszewo: na tej plaży również można się kąpać. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, natomiast wiatr jest nieco mocniejszy i wynosi 4 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, skutki niedawnego załamania pogody i sztormu na Bałtyku wciąż są widoczne na wschodnich krańcach Gdańska. Ze względu na wysokie fale i skrajnie niebezpieczne, silne prądy wsteczne, ratownicy zdecydowali o wywieszeniu czerwonej flagi na dwóch kąpieliskach położonych na Wyspie Sobieszewskiej:

Gdańsk Orle (temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 4 m/s) – ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych.

(temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 4 m/s) – z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych. Gdańsk Świbno (temperatura powietrza: 17°C, woda: 18°C, wiatr: 5 m/s) – ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne stanowią ogromne zagrożenie nawet dla znakomitych pływaków, dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonej flagi w tych miejscach.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze w Gdańsku mają powody do radości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie oficjalne badania potwierdzają, że jakość wody spełnia najwyższe standardy i jest ona w pełni przydatna do kąpieli. W przeciwieństwie do niektórych sąsiednich plaż w Sopocie, które w ostatnich dniach zostały prewencyjnie zamknięte przez sanepid z powodów mikrobiologicznych, w Gdańsku stan biologiczny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 24 lipca pogoda w Gdańsku sprzyja przede wszystkim spacerom i umiarkowanemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza waha się od 16°C do 18°C, natomiast woda w morzu utrzymuje stabilne 17°C do 19°C, co sprawia, że kąpiel dla wielu może być całkiem przyjemna. Wiatr na otwartych plażach wynosi od łagodnych 2 m/s do 5 m/s w rejonach wyspowych. Kluczową zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje jednak stałe monitorowanie komunikatów ratowników i koloru wywieszonych flag. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego respektowanie czerwonej flagi i poleceń służb dbających o bezpieczeństwo to absolutny fundament udanego urlopu.

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