Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dzięki bardzo słabemu wiatrowi osiągającemu zaledwie 2 m/s, tafla wody w Zatoce Gdańskiej jest dziś wyjątkowo spokojna, co gwarantuje bezpieczne warunki do pływania. Sanepid potwierdził pełną przydatność wody do kąpieli na wszystkich monitorowanych plażach, a ostatnie kompleksowe badania laboratoryjne przeprowadzono 22 lipca. Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku ma taką samą temperaturę – 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s zapewnia spokojną wodę. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 3 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma taką samą temperaturę – . Słaby wiatr wiejący z prędkością zapewnia spokojną wodę. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 3 sierpnia. Gdynia Orłowo: Klasyczne, urokliwe kąpielisko wita plażowiczów temperaturą powietrza 18°C i wody 18°C . Przy wietrze 2 m/s warunki do wypoczynku są idealne. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Klasyczne, urokliwe kąpielisko wita plażowiczów temperaturą powietrza i wody . Przy wietrze warunki do wypoczynku są idealne. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Gdynia Redłowo: Tutaj jest odrobinę cieplej – termometry na plaży wskazują 19°C , a woda utrzymuje przyjemne 18°C . Wiatr o prędkości 2 m/s nie sprawi kłopotów nawet najmłodszym pływakom.

Tutaj jest odrobinę cieplej – termometry na plaży wskazują , a woda utrzymuje przyjemne . Wiatr o prędkości nie sprawi kłopotów nawet najmłodszym pływakom. Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża notuje dziś 19°C w cieniu, przy temperaturze wody na poziomie 18°C. Warunki wiatrowe (2 m/s) sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu, jaki potrafią sprawić toksyczne glony. Aktualne dane oraz najnowsze doniesienia potwierdzają, że na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne raporty sanitarne, jak i bieżący monitoring wód Zatoki Gdańskiej wykazują, że woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Sytuacja ta jest szczególnie korzystna, ponieważ w minionych tygodniach zdarzały się okresowe wyłączenia pojedynczych plaż z użytku. Dziś jednak możecie bez obaw korzystać z uroków bałtyckich kąpieli na całym gdyńskim wybrzeżu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanych temperatur rzędu 18-19°C oraz orzeźwiającej wody w Bałtyku o temperaturze 18°C. Dzięki niemal bezwietrznej pogodzie (2 m/s) nad morzem panuje wyjątkowy spokój. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy. Choć dziś warunki są wyśmienite, to właśnie aktualny kolor flagi na kąpielisku oraz bezpośrednie polecenia czuwających na miejscu ratowników są jedynym ostatecznym potwierdzeniem bezpieczeństwa. Dbajcie o siebie i życzymy udanego, bezpiecznego wypoczynku!

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