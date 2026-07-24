Groźne zdarzenie na Pomorzu! 18-latka wymusiła pierwszeństwo, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

D.P
2026-07-24 12:54

Niebezpieczny wypadek w Polskim Gronowie (woj. pomorskie). Według wstępnych ustaleń policji 18-letnia kierująca renault nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 58-letniemu motorowerzyście. Doszło do zderzenia, w wyniku którego mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg oraz przyczyny zdarzenia.

Srebrne renault z rozbitą szybą. Na miniaturze obok policjanci przy leżącym skuterze. Czytaj na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

18-latka uderzyła w motorower. Mężczyzna wylądował w szpitalu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy tczewskiej drogówki, 18-latka prowadząca renault podczas włączania się do ruchu miała nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu 58-letniemu kierującemu motorowerem. Chwilę później doszło do zderzenia obu pojazdów. Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony karetką do szpitala.

Oboje uczestnicy zdarzenia zostali przebadani alkomatem. Badanie wykazało, że zarówno kierująca samochodem, jak i motorowerzysta byli trzeźwi. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewie prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności oraz przyczyny wypadku.

Przeczytaj także:
Zniknęli bez śladu na Pomorzu! Bliscy wciąż na nich czekają, choć niektórzy pra…

Komunikat pomorskich służb. Ostrożność na drodze to podstawa

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?

- Przypominamy, że włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej wymagających manewrów na drodze i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie włączyć się do ruchu, nie zmuszając innych uczestników do zmiany toru jazdy lub gwałtownego hamowania – podaje pomorska policja.

Funkcjonariusze zwracają także uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym motorowerzystów, motocyklistów i rowerzystów. To właśnie oni są najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia nawet podczas pozornie niegroźnych zdarzeń.

Policja przypomina, że wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do poważnego wypadku. Dlatego tak ważne są przestrzeganie przepisów, uważna obserwacja sytuacji na drodze oraz wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu.

KOLEJNY POLAK W BARCELONIE! BOMBOWY TRANSFER!