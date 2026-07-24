Groźne zdarzenie na Pomorzu! 18-latka wymusiła pierwszeństwo, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

18-latka uderzyła w motorower. Mężczyzna wylądował w szpitalu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy tczewskiej drogówki, 18-latka prowadząca renault podczas włączania się do ruchu miała nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu 58-letniemu kierującemu motorowerem. Chwilę później doszło do zderzenia obu pojazdów. Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony karetką do szpitala.

Oboje uczestnicy zdarzenia zostali przebadani alkomatem. Badanie wykazało, że zarówno kierująca samochodem, jak i motorowerzysta byli trzeźwi. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewie prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności oraz przyczyny wypadku.

Komunikat pomorskich służb. Ostrożność na drodze to podstawa

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- Przypominamy, że włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej wymagających manewrów na drodze i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie włączyć się do ruchu, nie zmuszając innych uczestników do zmiany toru jazdy lub gwałtownego hamowania – podaje pomorska policja.

Funkcjonariusze zwracają także uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym motorowerzystów, motocyklistów i rowerzystów. To właśnie oni są najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia nawet podczas pozornie niegroźnych zdarzeń.

Policja przypomina, że wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do poważnego wypadku. Dlatego tak ważne są przestrzeganie przepisów, uważna obserwacja sytuacji na drodze oraz wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu.