Wezwał policję do sporu o mieszkanie. Finał sprawy zaskakuje, bo sam trafił za kraty

Spór o mieszkanie zakończony interwencją. Wezwał policję i gorzko tego pożałował

Mimo że właścicielka zażądała od niego natychmiastowego opuszczenia wynajmowanego lokalu, 22-latek postanowił walczyć o możliwość dalszego mieszkania. Chcąc wyjaśnić całą sytuację i dochodzić swoich racji, zadzwonił po policję. Nie przypuszczał jednak, że wezwanie funkcjonariuszy obróci się przeciwko niemu. Do zdarzenia doszło 22 lipca.

- Późnym wieczorem policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań w Lęborku bo jego najemca zgłosił, że właścicielka lokalu każe mu się wyprowadzić w trybie natychmiastowym. Mężczyzna nie miał zamiaru opuszczać tego mieszkania i w obecności policjantów chciał wyjaśnić kwestie dalszego pobytu – informuje pomorska policja.

Poszukiwany przez sąd 22-latek. Zatrzymany na gorącym uczynku

Podczas interwencji mundurowi sprawdzili tożsamość zgłaszającego. Wówczas okazało się, że 22-letni mieszkaniec powiatu słupskiego jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kartuzach. Mężczyzna miał do odbycia karę 123 dni pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu mimo cofniętych uprawnień.

- Sytuacja mieszkaniowa „rozwiązała się sama”. Mężczyzna opuścił wynajmowane mieszkanie w towarzystwie policjantów i został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dziś nad ranem 22-latek został przewieziony konwojem do zakładu karnego – dodają funkcjonariusze z Pomorza.

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