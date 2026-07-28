Płacą nawet 15 tys. zł za miesiąc. Ci fachowcy nie muszą martwić się o pracę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-28 20:30

Nawet 15 tys. zł miesięcznie i pewność zatrudnienia – takie warunki wciąż można znaleźć na polskim rynku pracy. Choć wiele osób narzeka na trudności ze znalezieniem dobrze płatnego zajęcia, przedstawiciele jednej profesji nie mogą narzekać na brak ofert. Pracodawcy chętnie zatrudniają nowych specjalistów, a zapotrzebowanie na ich usługi od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Hydraulik naprawiający rury, obok torba z narzędziami. O zarobkach fachowców przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Getty Images Zdjęcie przedstawia hydraulika naprawiającego rury w ścianie. Awaria w domu? Potrzebujesz szybkiej naprawy? Zobacz naszą ofertę usług hydraulicznych. Profesjonalne narzędzia i doświadczeni fachowcy.

Rynek pracy czeka na tych fachowców

Zawody związane z branżą budowlaną i instalacyjną od kilku lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców. Hydraulicy, bo o nich dziś mowa, są potrzebni zarówno przy budowie nowych domów i mieszkań, jak i podczas remontów czy usuwania awarii. Specjaliści z doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami mogą liczyć nie tylko na wysokie wynagrodzenia, ale także na stabilne zatrudnienie i dużą liczbę zleceń. W efekcie wielu fachowców nie musi martwić się o brak pracy, a zapotrzebowanie na ich usługi utrzymuje się na wysokim poziomie.

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Ile zarabia hydraulik?

Zarobki hydraulika zależą głównie od doświadczenia, miejsca pracy, rodzaju zleceń i tego, czy pracuje na etacie, czy prowadzi własną działalność.

Początkujący hydraulicy mogą liczyć zwykle na około 5–7 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast doświadczeni fachowcy często osiągają 8–12 tys. zł brutto. Specjaliści wykonujący bardziej zaawansowane instalacje (np. ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, instalacje wodno-kanalizacyjne w nowych budynkach) lub prowadzący własną firmę mogą zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, a przy dużej liczbie zleceń kwoty mogą sięgać nawet 15 tys. zł i więcej.

Wysokie stawki wynikają przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na fachowców. Hydraulik jest potrzebny zarówno przy budowie domów, jak i remontach mieszkań, modernizacji instalacji czy awariach, dlatego doświadczeni specjaliści często mają kalendarze wypełnione zleceniami na wiele tygodni do przodu.

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