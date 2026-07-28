Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks w wodzie muszą zmienić swoje plany. Oficjalny raport z 28 lipca 2026 roku nie pozostawia złudzeń – na plaży powiewa czerwona flaga. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Bałtyku ostrzeżenia przed sztormem, co przełożyło się na ekstremalnie trudne warunki bezpośrednio przy brzegu.

Jedyny monitorowany punkt w tej miejscowości jest obecnie wyłączony z użytku:

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – zakaz kąpieli wprowadzono z powodu sztormu i fal przekraczających 70 cm. Porywisty wiatr wiejący z prędkością 7 m/s w połączeniu z niską temperaturą powietrza wynoszącą zaledwie 18°C i temperaturą wody na poziomie 17°C sprawia, że wejście do morza byłoby śmiertelnie niebezpieczne.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaży ma podłoże wyłącznie fizyczne – woda w Kuźnicy jest czysta i bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 22 lipca wykazała, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 3 sierpnia. Niestety, dopóki wysokie fale nie opadną, ratownicy nie pozwolą nikomu na wejście do morza.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla osób obawiających się letnich zakwitów toksycznych mikroorganizmów. Na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod tym względem jest całkowicie bezpieczna. Choć obecnie i tak obowiązuje zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokiej fali, to po uspokojeniu się morza będzie można kąpać się bez obaw o zdrowie skóry czy układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki atmosferyczne w Kuźnicy nie zachęcają dziś do plażowania – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, a chłodny wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, silne podmuchy wiatru znacznie obniżają temperaturę odczuwalną.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez sztormowe fale o wysokości ponad 70 cm potrafią porwać w głąb morza w kilka sekund. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń dyżurujących ratowników wodnych.

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