Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastarni dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych i wzburzonego morza, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z czterech oficjalnych kąpielisk w Jastarni. Choć woda jest czysta, a jej temperatura wynosi 17°C, to porywisty wiatr o prędkości 7 m/s i niebezpieczne fale uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie zamkniętych plaż pogrupowane według oficjalnych przyczyn:

Sztorm i silne fale

Kąpielisko Jastarnia Leśna – silne uderzenia fal i prądy wsteczne zmusiły ratowników do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody.

– silne uderzenia fal i prądy wsteczne zmusiły ratowników do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa – tutaj również trudne warunki sztormowe uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Sztorm i fale powyżej 70 centymetrów

Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa – fale przekraczające wysokość 70 cm stwarzają ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla mniej doświadczonych pływaków i dzieci.

– fale przekraczające wysokość 70 cm stwarzają ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla mniej doświadczonych pływaków i dzieci. Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa – z tego samego powodu (fala powyżej 70 cm) na maszcie powiewa dziś czerwona flaga.

Warto pamiętać, że wysokie fale i sztormowa pogoda na Bałtyku często wywołują silne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najlepszych pływaków. Przebywanie w wodzie w takich warunkach jest skrajnie niebezpieczne.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastarni nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania próbek wody, przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną, potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowane jest na 3 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że jedyną przeszkodą do wejścia do morza są dziś warunki fizyczne – czyli wysoka fala i sztorm – a nie stan mikrobiologiczny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jastarni przypomina, że nadbałtyckie lato potrafi być kapryśne. Temperatura powietrza wynosi obecnie 18°C, a woda w morzu ma 17°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 7 m/s sprzyja spacerom i wdychaniu aerozolu morskiego bogatego w jod, to kąpiel w morzu musi poczekać na spokojniejsze dni. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga na stanowisku ratowniczym to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, nigdy nie ignorujmy poleceń ratowników i komunikatów na tablicach informacyjnych – na szali leży nasze życie i zdrowie.

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