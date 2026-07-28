Chwile grozy na gdańskiej plaży! Mężczyzna tonął na oczach plażowiczów

D.P
2026-07-28 12:49

Chwile grozy rozegrały się w niedzielne popołudnie (26 lipca) na plaży w Gdańsku. W okolicy wejścia nr 61 przy ul. Wypoczynkowej mężczyzna zaczął tonąć. Ratownicy WOPR natychmiast ruszyli na pomoc, a po wydobyciu go z wody rozpoczęła się walka o jego życie. Jak podaje „Puls Gdańska”, przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa przyniosła efekt – udało się przywrócić poszkodowanemu czynności życiowe. Następnie został on przewieziony do szpitala.

Ratownik medyczny w pomarańczowej bluzie stoi tyłem. O akcji ratunkowej w Gdańsku przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Dramat na gdańskim kąpielisku. Ratownicy wyciągnęli tonącego z wody

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 26 lipca, na plaży przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku. W rejonie wejścia nr 61 z pomocą musiał zostać objęty mężczyzna, który zaczął tonąć. Szybka interwencja ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a następnie pozostałych służb ratunkowych sprawiła, że jego życie udało się ocalić.

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Walka o życie na plaży. Poszkodowany trafił do szpitala

Informacja o tonącym mężczyźnie dotarła do służb ratunkowych kilka minut przed godziną 18. Do zdarzenia doszło przy wejściu nr 61 na plażę przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku.

Ratownicy WOPR rozpoczęli działania jeszcze przed przybyciem strażaków i wyciągnęli poszkodowanego z morza. Natychmiast przystąpiono do udzielania mu pierwszej pomocy. W akcję zaangażowano także cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów.

Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe. Gdy jego stan został ustabilizowany, przewieziono go do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy.            

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