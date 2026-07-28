Chwile grozy na gdańskiej plaży! Mężczyzna tonął na oczach plażowiczów

Dramat na gdańskim kąpielisku. Ratownicy wyciągnęli tonącego z wody

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 26 lipca, na plaży przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku. W rejonie wejścia nr 61 z pomocą musiał zostać objęty mężczyzna, który zaczął tonąć. Szybka interwencja ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a następnie pozostałych służb ratunkowych sprawiła, że jego życie udało się ocalić.

Walka o życie na plaży. Poszkodowany trafił do szpitala

Informacja o tonącym mężczyźnie dotarła do służb ratunkowych kilka minut przed godziną 18. Do zdarzenia doszło przy wejściu nr 61 na plażę przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku.

Ratownicy WOPR rozpoczęli działania jeszcze przed przybyciem strażaków i wyciągnęli poszkodowanego z morza. Natychmiast przystąpiono do udzielania mu pierwszej pomocy. W akcję zaangażowano także cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów.

Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe. Gdy jego stan został ustabilizowany, przewieziono go do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy.

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