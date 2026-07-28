Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

W osłoniętych rejonach Zatoki Gdańskiej wiatr jest dziś bardzo słaby (zaledwie 1-2 m/s), co sprawia, że woda jest spokojna i bezpieczna do kąpieli. Na poniższych kąpieliskach powiewają białe flagi:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 16°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 16°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza to 16°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

– temperatura powietrza to 16°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno – powietrze ma 16°C, woda 18°C, przy wietrze o sile 2 m/s.

– powietrze ma 16°C, woda 18°C, przy wietrze o sile 2 m/s. Gdańsk Jelitkowo – termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s).

– termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Piastowska Gdańsk Jelitkowo – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na otwartym morzu w rejonie Wyspy Sobieszewskiej. Tam wiatr osiąga dziś 5 m/s, co w połączeniu z ukształtowaniem dna generuje śmiertelnie niebezpieczne zjawiska. Ratownicy zmuszeni zostali do wywieszenia czerwonych flag z powodu wysokich fal oraz silnych prądów wstecznych. Prądy te potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody na następujących kąpieliskach:

Gdańsk Świbno – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Orle – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się świetne wieści dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Wszystkie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w rejonie Gdańska jest w pełni czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Ewentualne ograniczenia w kąpieli wynikają dziś wyłącznie z warunków fizycznych morza, a nie z zagrożenia mikrobiologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

We wtorek temperatura powietrza w Gdańsku oscyluje wokół 16°C – 18°C, a słońce kryje się za chmurami. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17°C do 19°C, co oznacza, że momentami jest ona cieplejsza od samego powietrza! Warto jednak pamiętać, że bezpieczna kąpiel jest możliwa wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych przez ratowników, gdy na maszcie powiewa biała flaga. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – lekceważenie tego ostrzeżenia, zwłaszcza w obliczu silnych prądów wstecznych, może skończyć się tragicznie.

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