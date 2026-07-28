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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Brak czerwonych flag na masztach oznacza, że we wszystkich wyznaczonych miejscach nadzór nad bezpieczeństwem pełnią ratownicy, a warunki sprzyjają bezpiecznej kąpieli. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody w Zatoce Gdańskiej wciąż pozostaje mocno orzeźwiająca. Ponadto, odwiedzając gdyńskie plaże w te wakacje, warto pamiętać o trwającej właśnie lokalnej kampanii edukacyjnej „Zabierz swoje śmieci ze sobą”, która zachęca do samodzielnego dbania o czystość nadmorskiej przyrody na wzór dobrych nawyków znanych z górskich szlaków. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:
- Gdynia Orłowo: Najcieplejsza woda w całym mieście – temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 18°C. Woda jest przydatna do kąpieli, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
- Gdynia Redłowo: Temperatura wody to 18°C, przy temperaturze powietrza wynoszącej również 18°C. Lekki wiatr o sile 1 m/s zapewnia spokojną taflę wody. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.
- Gdynia Babie Doły: Tutaj także odnotowano optymalne warunki – temperatura wody i powietrza wynosi równomierne 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli.
- Gdynia Śródmieście: Choć to najchętniej odwiedzane kąpielisko, woda jest tu dziś najchłodniejsza i ma 16°C, podczas gdy temperatura powietrza to 18°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s wejście do wody wymaga jednak krótkiej adaptacji termicznej. Sanepid potwierdza przydatność wody do kąpieli.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż przez uciążliwe glony i bakterie. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają zarówno aktualne badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników. Co więcej, oficjalne doniesienia sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że cała Zatoka Gdańska jest w tym momencie całkowicie wolna od tego zagrożenia, a jedyne incydentalne zakazy kąpieli z powodu sinic w regionie dotyczą obecnie zamkniętego akwenu Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Plażowicze w Gdyni mogą więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Wtorkowa aura w Gdyni sprzyja spokojnemu relaksowi – temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s). Choć woda o temperaturze 16–19°C może wydawać się rześka, synoptycy zapowiadają, że już od czwartku do Polski napłynie fala gorącego powietrza, która przyniesie upały przekraczające 26–28°C i pozwoli na jeszcze przyjemniejsze plażowanie. Bez względu na sprzyjające prognozy, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.