Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Po tym, jak w miniony weekend sopockie plaże zostały prewencyjnie zamknięte z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych, sytuacja wróciła do normy. Służby sanitarne dały zielone światło, co oznacza, że we wtorek wejście do wody na wszystkich sześciu strzeżonych kąpieliskach jest całkowicie dozwolone.

Oto lista otwartych kąpielisk w Sopocie wraz z aktualnymi warunkami:

Sopot - 13-17: Kąpielisko jest otwarte, a woda przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Kąpielisko jest otwarte, a woda przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I: Zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, prędkość wiatru wynosi 7 m/s.

Zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II: Warunki są stabilne, woda jest czysta. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 19°C, wiatr: 7 m/s.

Warunki są stabilne, woda jest czysta. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 19°C, wiatr: 7 m/s. Sopot-32A-33: Bezpieczne i otwarte kąpielisko. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, wiatr wieje z siłą 7 m/s.

Bezpieczne i otwarte kąpielisko. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, wiatr wieje z siłą 7 m/s. Sopot-K22: Kąpielisko w pełni dostępne dla turystów. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 19°C, wiatr: 7 m/s.

Kąpielisko w pełni dostępne dla turystów. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 19°C, wiatr: 7 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru wynosi 7 m/s.

Wszystkie pomiary pochodzą bezpośrednio z raportów ratowników z dnia 28 lipca 2026 roku. Choć woda o temperaturze 19°C może wydawać się rześka, to doskonała okazja do ochłody przed nadchodzącym upalnym weekendem.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawiających się corocznej zmory Bałtyku mamy świetną informację: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na początku lipca pojedyncze zakwity wymusiły czasowe zamknięcia plaż w Trójmieście, to obecne ochłodzenie i silniejszy wiatr skutecznie rozgoniły sinice. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, przejrzysta i wolna od toksycznych zakwitów, dzięki czemu można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

We wtorek Sopot oferuje umiarkowane warunki termiczne – temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Choć silniejszy wiatr wiejący z prędkością 7 m/s (ok. 25 km/h) może potęgować uczucie chłodu, warto pamiętać, że to cisza przed burzą – synoptycy IMGW zapowiadają, że już pod koniec tygodnia nad Pomorze nadciągnie potężna fala upałów.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że warunki na morzu mogą się dynamicznie zmieniać. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich i zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR.

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