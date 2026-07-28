Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Niestety, we wtorek miłośnicy morskich kąpieli w Chałupach muszą zrezygnować z wchodzenia do wody. Choć lokalny wiatr nie wydaje się skrajnie porywisty, to wysoka i niebezpieczna fala, będąca efektem ostatnich zawirowań pogodowych na otwartym morzu, uniemożliwia bezpieczną rekreację. Na plaży powiewa czerwona flaga, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

Oto szczegóły dotyczące zamkniętego kąpieliska:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali. Choć woda o temperaturze 18°C zachęca do schłodzenia się, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s, to silne fale stwarzają śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważy się wejść do wody.

Należy pamiętać, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Nawet przy brzegu prądy wsteczne generowane przez załamujące się fale mogą w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów spędzających urlop na Półwyspie Helskim są też dobre wiadomości. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspektorat sanitarny 22 lipca, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 3 sierpnia, co gwarantuje plażowiczom stałe monitorowanie czystości akwenu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach nie należy do najcieplejszych. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma 18°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na otwartej przestrzeni może być jeszcze niższa. Przy takich warunkach najlepszym wyborem będzie spacer wzdłuż brzegu lub aktywność na lądzie zamiast pływania. Niezmiennie obowiązuje złota zasada bezpiecznego urlopu: zawsze należy sprawdzać kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Ich czujność i wiedza ratują życie na kapryśnym bałtyckim wybrzeżu.

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