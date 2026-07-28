Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza i wynosi obecnie rześkie 17°C, to warunki do spędzania czasu nad morzem są zadowalające. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest dziś cieplejsza od powietrza i ma 18°C. Pomimo że na otwartym morzu wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, przy brzegu w Stegnie wiatr wieje z prędkością 7 m/s, co stwarza dobre warunki dla miłośników spacerów i rześkich kąpieli. Na obu kąpieliskach nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że są one w pełni otwarte i bezpieczne.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (potwierdzone oficjalnym badaniem z dnia 21 lipca 2026 roku). Temperatura wody wynosi 18°C , powietrza 17°C , a wiatr wieje z prędkością 7 m/s . Kolejne badanie zaplanowano na 31 lipca.

woda jest w pełni (potwierdzone oficjalnym badaniem z dnia 21 lipca 2026 roku). Temperatura wody wynosi , powietrza , a wiatr wieje z prędkością . Kolejne badanie zaplanowano na 31 lipca. Kąpielisko Stegna II: parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda o temperaturze 18°C spełnia wszelkie normy sanitarne. Brak czerwonej flagi pozwala na bezpieczną rekreację w wodzie przy asyście ratowników.

Dla osób planujących urlop na Mierzei Wiślanej to doskonały moment, by skorzystać z uroków plażowania przed nadejściem zapowiadanej fali upałów, która lada dzień dotrze nad polskie morze.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się sezonowych zakwitów sinic, tak charakterystycznych dla cieplejszych okresów nad Bałtykiem. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II przeszły pomyślnie ostatnie kontrole sanitarne, a woda została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów ratowników na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie (temperatura powietrza 17°C, wody 18°C oraz wiatr 7 m/s) to typowa, orzeźwiająca aura polskiego wybrzeża, która już od środy zacznie ustępować miejsca afrykańskim upałom. Planując wypoczynek, warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od respektowania poleceń i wskazówek służb ratunkowych.

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