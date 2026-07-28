To imię z X wieku wraca. Nazywał się tak król Polski

Dawne imiona znów zyskują popularność

Część imion, które przed długi czas uchodziły za staromodne, ponownie wracają do łask. Idealnym tego przykładem jest imię Mieszko. To jedno z najstarszych polskich imion, które pojawiło się już w X wieku, a jego najsłynniejszym nosicielem był Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski z dynastii Piastów. To właśnie za jego panowania doszło do chrztu Polski w 966 roku - wydarzenia uznawanego za symboliczny początek polskiej państwowości.

Co oznacza imię Mieszko?

Imię Mieszko ma starosłowiańskie korzenie. Wywodzi się od rdzenia "mieszk", oznaczającego "przebywającego", "mieszkającego" lub "zamieszkałego w domu". Nawiązuje więc do samego aktu zamieszkiwania i od wieków symbolizuje stabilność, zakorzenienie oraz przynależność do wspólnoty.

Coraz więcej rodziców wybiera Mieszka

Po latach zapomnienia Mieszko wraca do łask. Rodzice coraz częściej szukają imion oryginalnych, ale jednocześnie mocno zakorzenionych w polskiej tradycji. Mieszko doskonale wpisuje się w ten trend – jest krótkie, łatwe do wymówienia i ma wyjątkowe historyczne znaczenie. Jak konkretnie prezentują się statytyski? O tym poniżej.

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Mieszko w Polsce

Obecnie w Polsce żyje aż 7 552 osób o imieniu Mieszko, a w 2025 roku nazwano tak 376 noworodków. Co ciekawe, spoglądając na statystyki z poprzednich lat widać, że popularność tego imienia rośnie. Dla przykładu w 2000 roku nazwano tak 46 nowonarodzonych dzieci, w 2007 91, a już w 2017 aż 464. Najwięcej nadań tego imienia w ostatnich latach widać w roku 2019 - 476. Ilość osób, które ma więc na imię Mieszko w naszym kraju rośnie.