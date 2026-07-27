Wielka podwyżka w PKP IC. Cena wzrosła o ponad 100 proc.

Wielka podwyżka w PKP IC

Podróż pociągiem nie zawsze kończy się na zakupie biletu. Wielu pasażerów zabiera ze sobą rower, większy bagaż lub sprzęt sportowy, za którego przewóz trzeba zapłacić dodatkowo. PKP Intercity wprowadziło nowy cennik usług dodatkowych. Największa zmiana dotyczy opłaty za bagaż ponadwymiarowy, której cena wzrosła o ponad 100 proc.

Największa podwyżka dotyczy bagażu ponadwymiarowego

Nowy cennik oznacza wyższe koszty dla części podróżnych. Najbardziej wzrosła opłata za przewóz bagażu ponadwymiarowego. Do tej pory dodatkowy bilet kosztował 5,90 zł, teraz wynosi 11,90 zł. To podwyżka o ponad 100 proc.

Więcej zapłacą także rowerzyści

Zmiany odczują również pasażerowie podróżujący z rowerami. Opłata za przewóz jednośladu wzrosła z 9,10 zł do 11,90 zł. Choć podwyżka nie jest tak wysoka jak w przypadku bagażu ponadwymiarowego, oznacza wyższy koszt każdej podróży z rowerem.

W sezonie letnim z tej usługi korzystają tysiące osób wybierających się na wycieczki lub wakacyjne wypady. Dodatkowa opłata będzie więc zauważalna zwłaszcza dla osób często podróżujących koleją z rowerem.

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Ceny biletów na przejazdy pozostają bez zmian

Nowy cennik nie oznacza jednak podwyżek cen samych przejazdów. PKP Intercity nie zmieniło cen standardowych biletów na pociągi. Zmiany dotyczą wyłącznie wybranych usług dodatkowych, takich jak przewóz bagażu ponadwymiarowego czy roweru.

Pociagi nadal królują

Pociągi od lat należą do najchętniej wybieranych środków transportu w Polsce. Korzystają z nich zarówno osoby dojeżdżające do pracy i szkoły, jak i turyści planujący weekendowe wyjazdy czy wakacje. Kolej pozwala wygodnie dotrzeć do największych miast i wielu popularnych miejscowości, a w sezonie letnim szczególnym zainteresowaniem cieszą się połączenia nad morze i w góry.