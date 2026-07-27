Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

To doskonała wiadomość dla turystów i mieszkańców Trójmiasta, którzy jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia musieli mierzyć się z całkowitym zakazem kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych. Służby sanitarne wykryły wówczas w wodzie bakterie Escherichia coli oraz enterokoki, co poskutkowało wywieszeniem czerwonych flag. Na szczęście najnowsze analizy laboratoryjne z 25 lipca przyniosły upragnioną poprawę jakości wody. Dziś we wszystkich monitorowanych punktach w Sopocie woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk w Sopocie, na których można bezpiecznie spędzać czas:

Sopot - 13-17: kąpielisko otwarte, temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C.

kąpielisko otwarte, temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C. Sopot - Łazienki Południowe I: kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C.

kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C. Sopot - Łazienki Południowe II: kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C.

kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C. Sopot-32A-33: kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C.

kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C. Sopot-K22: kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C.

kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: kąpielisko otwarte, temperatura wody 18°C, temperatura powietrza 19°C.

Warto pamiętać, że choć jakość wody jest bez zarzutu, to warunki wietrzne na plażach są dziś wymagające. Prędkość wiatru dochodzi do 7 m/s, co może generować wyższe fale. Na kąpieliskach nie obowiązuje zakaz wejścia do wody, ale należy zachować wzmożoną ostrożność.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że letnie ocieplenia mogą przynieść uciążliwe zakwity sinic, które regularnie nawiedzają Zatokę Gdańską w szczycie sezonu. Mamy jednak doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, a jej parametry biologiczne są w normie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez ratowników oraz Główny Inspektorat Sanitarny, a kolejne oficjalne badanie wody zaplanowano na 29 lipca, co daje plażowiczom gwarancję stałej kontroli nad stanem bezpieczeństwa w kurorcie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Sopocie upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur i dynamicznej aury. Wszystko za sprawą niżu Ewelina, który przynosi ze sobą porywisty wiatr dochodzący do 7 m/s oraz temperaturę powietrza na poziomie 19°C. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma niemal identyczną temperaturę, bo aż 18°C, co sprawia, że różnica między kąpielą a wyjściem na brzeg nie będzie drastyczna. Należy jednak pamiętać, że silne podmuchy wiatru obniżają temperaturę odczuwalną, a na morzu mogą pojawić się fale.

Złota zasada plażowicza na dziś: Choć oficjalne raporty wskazują, że woda jest czysta, a plaże otwarte, zawsze kluczowa jest ocena sytuacji na miejscu. Przed wejściem do wody należy zlokalizować stanowisko ratowników i upewnij się, jaka flaga powiewa na maszcie. Warunki atmosferyczne na morzu potrafią zmienić się w ciągu kilkunastu minut, a bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od rozsądku i respektowania poleceń służb ratunkowych.

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