Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Przejście aktywnego niżu znad Bornholmu przyniosło gwałtowne załamanie pogody na środkowym wybrzeżu. Choć temperatura wody wynosi całkiem znośne 18°C, a powietrza 17°C, to porywisty wiatr i wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu wchodzenia do morza. Warto dodać, że na dziś, czyli 27 lipca, zaplanowano kolejne rutynowe badania czystości wody w usteckich kąpieliskach, jednak dopóki sztorm nie ucichnie, czerwona flaga nie zniknie z masztów.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Ustce wraz z przyczynami:

Ustka Wschód: Kąpielisko zostało zamknięte z powodu silnego wiatru oraz dużego falowania wody. Mimo że woda jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli, wejście do niej przy obecnym stanie morza zagraża życiu.

Kąpielisko zostało zamknięte z powodu silnego wiatru oraz dużego falowania wody. Mimo że woda jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli, wejście do niej przy obecnym stanie morza zagraża życiu. Ustka Zachód II: Tu również obowiązuje całkowity zakaz kąpieli wywołany przez silny wiatr i niebezpieczne, duże fale. Podobnie jak po wschodniej stronie, woda spełnia wymogi sanitarne, lecz warunki fizyczne na morzu są zbyt wymagające.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych glonów napływają dobre wieści – na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne raporty sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda na plażach Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II jest w pełni wolna od toksycznych zakwitów i biologicznie przydatna do kąpieli. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś wejście do morza są wyłącznie warunki sztormowe i wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki w Ustce: termometry wskazują 17°C w cieniu, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Choć lokalne wiatromierze na plaży mogą chwilowo wskazywać umiarkowany wiatr o prędkości około 4 m/s, to prognozy morskie IMGW wyraźnie ostrzegają przed porywami wiatru północno-zachodniego dochodzącymi w porywach nawet do 8 stopni w skali Beauforta, co generuje ekstremalnie niebezpieczne fale i prądy wsteczne.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga nigdy nie pojawia się na maszcie bez powodu. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, pamiętaj, że żywioł i prądy wsteczne są zawsze silniejsze. Zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników i sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę. Dzisiejszy dzień znacznie lepiej spędzić na urokliwym spacerze ustecką promenadą, podziwiając potęgę sztormowego Bałtyku z bezpiecznej odległości!

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