Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy odpoczynek nad wodą w Łebie muszą dziś odłożyć plany kąpieli na inny dzień. Z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków na morzu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich strzeżonych plażach w mieście. Choć na brzegu prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, to silne fale generowane przez sztorm na otwartym Bałtyku, dla którego IMGW wydał ostrzeżenie o sile wiatru dochodzącej do 8 stopni w skali Beauforta, stanowią śmiertelne zagrożenie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dla poszczególnych plaż w Łebie, na których obowiązuje zakaz kąpieli:

Kąpielisko przy plaży A: ZAMKNIĘTE . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr oraz wysokie fale. Woda jest mikrobiologicznie czysta i w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca).

. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr oraz wysokie fale. Woda jest mikrobiologicznie czysta i w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca). Kąpielisko przy plaży 'B': ZAMKNIĘTE . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Prędkość wiatru to 4 m/s. Czerwoną flagę wywieszono z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej wysoką jakość.

. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Prędkość wiatru to 4 m/s. Czerwoną flagę wywieszono z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej wysoką jakość. Kąpielisko przy plaży C: ZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, przy wietrze o sile 4 m/s. Kąpielisko zostało zamknięte z uwagi na silny wiatr oraz wysokie fale. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 23 lipca).

Służby apelują również o szczególną rozwagę podczas spacerów w pobliżu falochronu w Łebie – zaledwie kilka dni temu ratownicy i przedstawiciele SAR zwracali uwagę na skrajnie nieodpowiedzialne zachowania turystów, którzy mimo sztormu i przelewających się fal wchodzili na tamtejsze konstrukcje z dziećmi i rowerami.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych zakwitów płyną bardzo dobre wiadomości – na żadnym z trzech oficjalnych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzone 23 lipca jednoznacznie wykazały, że woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie z porywistego wiatru i wysokich fal, a nie z zagrożenia biologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Łebie przynosi rześką aurę. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi dziś 17°C, a wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Choć pogoda może zachęcać do spacerów, należy bezwzględnie pamiętać o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza kategoryczny zakaz kąpieli. Nawet przy pozornej sprawności fizycznej, prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy wciągnąć pod wodę każdego pływaka. Respektowanie poleceń ratowników oraz stałe sprawdzanie aktualnego oznakowania na kąpieliskach to absolutny fundament bezpiecznego wypoczynku nad morzem.

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