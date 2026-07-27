Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po przejściu gwałtownego niżu, który w minionym tygodniu przyniósł sztormowe fale i zmusił ratowników do wywieszenia czerwonych flag, dzisiejszy poranek przynosi upragniony spokój. Morze uspokoiło się, a na masztach przy plażach we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie powiewają dziś białe flagi, sygnalizujące bezpieczne warunki do kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk oraz warunków, jakie na nich panują:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne wykonano 22 lipca, kolejne zaplanowano na 3 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to komfortowe 18°C , a wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne wykonano 22 lipca, kolejne zaplanowano na 3 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to komfortowe , a wiatr wieje z minimalną prędkością . Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez Sanepid jako przydatna do kąpieli. Termometry wskazują 21°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

Jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez Sanepid jako przydatna do kąpieli. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru wynosi zaledwie . Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Bezpieczne warunki i czysta woda. Temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 18°C , a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s ) sprzyja spokojnemu plażowaniu.

Bezpieczne warunki i czysta woda. Temperatura powietrza wynosi , wody , a niemal bezwietrzna aura (wiatr ) sprzyja spokojnemu plażowaniu. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody to 18°C przy 21°C na lądzie, a bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje gładką taflę morza.

Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody to przy na lądzie, a bardzo słaby wiatr o prędkości gwarantuje gładką taflę morza. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Idealne miejsce na relaks. Woda o temperaturze 18°C jest zdatna do kąpieli, powietrze ma 21°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s .

Idealne miejsce na relaks. Woda o temperaturze jest zdatna do kąpieli, powietrze ma , a wiatr osiąga zaledwie . Chłapowo – wejście na plażę nr 12: To spokojniejsze kąpielisko również zaprasza do wody o temperaturze 18°C . Temperatura powietrza to 21°C , a prędkość wiatru wynosi 1 m/s .

To spokojniejsze kąpielisko również zaprasza do wody o temperaturze . Temperatura powietrza to , a prędkość wiatru wynosi . Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Ostatni z monitorowanych punktów oferuje takie same, doskonałe warunki: wiatr 1 m/s, temperaturę powietrza 21°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Woda jest w pełni bezpieczna.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne próbek wody pobranych przez Sanepid potwierdzają, że woda jest krystalicznie czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja w całym regionie jest stabilna, a otwarty Bałtyk w tej okolicy pozostaje całkowicie wolny od uciążliwych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki we Władysławowie są wręcz wymarzone na rodzinny odpoczynek nad wodą – temperatura powietrza wynosi stabilne 21°C, woda w morzu ma orzeźwiające 18°C, a wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że na Bałtyku nie ma dziś dużych fal. Choć pogoda zachęca do natychmiastowego wejścia do wody, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty. Zawsze przed wejściem do morza upewnijmy się, czy na stanowisku ratowniczym nie zmienił się kolor flagi, i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi!

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