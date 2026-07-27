Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i zakazach kąpieli wywołanych niespokojnym morzem, poniedziałek przynosi pełne otwarcie lokalnej plaży. Warunki w strefie brzegowej uległy diametralnej poprawie – woda jest spokojna, a na maszcie ratowniczym nie powiewa już czerwona flaga. To doskonały moment na nadrobienie weekendowych zaległości w plażowaniu.

Oto szczegółowe warunki na jedynym oficjalnym kąpielisku w miejscowości:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, z kolei woda w Bałtyku ma 18°C. Największym sprzymierzeńcem plażowiczów jest dziś niemal bezwietrzna aura – prędkość wiatru spadła do zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak dokuczliwych podmuchów i stabilną taflę wody.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Potwierdzają to oficjalne analizy – ostatnia ocena jakości wody przeprowadzona przez inspektorów sanitarnych wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że stan sanitarny tutejszej plaży jest pod stałą i rzetelną kontrolą, a wypoczynek w wodzie jest całkowicie bezpieczny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach to idealna okazja do spokojnego wypoczynku: temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o sile 1 m/s) sprzyja relaksowi na piasku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych i bezwzględne stosowanie się do komunikatów oraz poleceń ratowników WOPR. Choć dziś warunki są wyśmienite, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie – dlatego zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem przed wejściem do wody.

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