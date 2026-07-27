Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po ubiegłotygodniowym załamaniu pogody, kiedy potężne fale zmyły część plaż i zmusiły lokalnych przedsiębiorców do budowy piaskowych barykad, Bałtyk w rejonie Stegny uspokoił się na tyle, że ratownicy zezwolili na bezpieczne korzystanie z morza. 27 lipca 2026 roku oba monitorowane kąpieliska w gminie są w pełni dostępne, a brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wczasowiczów. Choć temperatury są raczej rześkie, stabilny, słaby wiatr sprzyja rekreacji nad wodą.

Oto szczegółowy raport dotyczący warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 21 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 31 lipca). Zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura wody wynoszą obecnie 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 21 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 31 lipca). Zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura wody wynoszą obecnie . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Stegna II: parametry są tu identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda ma temperaturę 18°C i jest oficjalnie uznana za bezpieczną do kąpieli. Przy powietrzu o temperaturze 18°C i łagodnym wietrze wynoszącym 4 m/s, warunki są stabilne i sprzyjają spacerom oraz hartującym kąpielom.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących wakacje nad Bałtykiem obawa przed inwazją toksycznych cyjanobakterii jest kluczowym czynnikiem przy wyborze plaży. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Stegnie – na tutejszych plażach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo pod tym kątem.

Warto dodać, że choć pod koniec lipca pojedyncze kąpieliska w innych częściach kraju zmagają się z problemem zakwitu sinic, to plaże w Stegnie oraz na całym pomorskim wybrzeżu są od nich całkowicie wolne. Brak upałów i umiarkowane temperatury wody skutecznie hamują rozwój tych organizmów, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza pogoda w Stegnie przynosi nam zrównane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w morzu mają 18°C. Przy delikatnym wietrze o sile 4 m/s odczuwalny chłód nie powinien przeszkadzać w aktywnym spędzaniu czasu, choć przed wejściem do wody warto zadbać o odpowiednią rozgrzewkę.

Jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Nawet przy łagodnej pogodzie Bałtyk potrafi zaskoczyć zdradliwymi prądami wstecznymi, o czym boleśnie przekonali się w tym sezonie niektórzy turyści w Stegnie podczas niedawnych akcji ratunkowych. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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