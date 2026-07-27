Kryminalni weszli o świcie do mieszkania. 49-latek poszukiwany za wykorzystanie nieletniej osoby w rękach policji

Policyjni „łowcy głów” z Gdańska w akcji. Staranne przygotowania do zatrzymania

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 49-latka skazanego za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Mężczyzna dopuścił się tych przestępstw w latach 2018–2019. Na początku czerwca Sąd Rejonowy w Słupsku wydał za nim list gończy.

Akcja zatrzymania została przeprowadzona krótko po godz. 6 rano w miejscu zamieszkania poszukiwanego. Funkcjonariusze dokładnie zaplanowali działania, zabezpieczając nie tylko wejście do budynku, ale również wszystkie potencjalne drogi ucieczki, w tym okno mieszkania.

Mężczyzna trafi za kratki. Kulisy pracy specjalnej grupy policji

Po zakończeniu czynności w jednostce policji oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji 49-latek zostanie przewieziony do aresztu śledczego. Tam rozpocznie odbywanie orzeczonej przez sąd kary pozbawienia wolności.

- Policjanci z Sekcji Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku to wyspecjalizowana grupa funkcjonariuszy, która zajmuje się najbardziej wymagającymi zadaniami związanymi z ustalaniem i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed organami ścigania. To policyjni „poszukiwacze” – pracujący często w sposób niejawny, operacyjny, wykorzystujący zarówno klasyczne metody, jak i nowoczesne narzędzia analityczne – informuje podkom. Anna Banaszewska z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku.

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