Czerwone flagi nad polskim morzem. Ponad 30 kąpielisk całkowicie zamkniętych

Gdzie wywieszono czerwone flagi nad Bałtykiem? Sprawdź aktualną listę

Wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem w sobotę przeżywa rozczarowanie. Jak informuje Serwis Kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny, zakaz kąpieli wprowadzono w ponad trzydziestu nadmorskich kąpieliskach.

Najwięcej zamkniętych plaż znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie wyłączono z użytku około 30 miejsc. Wszystko przez pogodę - mocny wiatr, wysokie fale i groźne prądy mogące porywać pływających głąb morza, niebezpieczne nawet dla bardzo dobrze pływających osób.

Wśród miejsc objętych zakazem wchodzenia do wody znalazły się m.in. Rewal, Jarosławiec, Trzęsacz, Dziwnów, Pogorzelica i Międzywodzie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzywa do rozsądku i przestrzegania zakazów, by uniknąć tragicznych wypadków podczas wypoczynku.

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Utrudnienia na Półwyspie Helskim i dobre wieści z Zatoki Gdańskiej

Problemy te dotyczą też województwa pomorskiego. Czerwone flagi wywieszono m.in. w Juracie, Jastarni oraz Kuźnicy na Półwyspie Helskim.

Pozytywne informacje napłynęły natomiast do urlopowiczów w Sopocie. Od początku weekendu udostępniono wszystkie wcześniej wyłączone strefy w Zatoce Gdańskiej, które zamknięto przez obecność pałeczek okrężnicy (Escherichia coli). Nowe wyniki badań wody pozwoliły sanepidowi znieść zakazy.

Ratownicy ostrzegają, że aura nad morzem bywa zdradliwa i kapryśna. Może dojść do sytuacji, w której wywieszona rano biała flaga, w ciągu dnia zostanie zmieniona na czerwoną z powodu nagłego pogorszenia warunków.

Warto sprawdzać aktualne komunikaty o dostępności plaż na oficjalnej platformie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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