Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Wszystkie trzy główne kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają dziś do bezpiecznej kąpieli. Po nocnym burzowym froncie nie ma już śladu, a wiatr nad samym morzem ucichł do niemal niewyczuwalnego 1 m/s, co stwarza idealne warunki do wypoczynku na piasku. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Wejście na plażę nr 23: To wyjątkowo popularne i łagodne zejście, chętnie wybierane przez rodziny z dziećmi, również zaprasza do wody. Warunki są tu identyczne: temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , a wiatr wynosi zaledwie 1 m/s.

To wyjątkowo popularne i łagodne zejście, chętnie wybierane przez rodziny z dziećmi, również zaprasza do wody. Warunki są tu identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr wynosi zaledwie 1 m/s. Wejście na plażę nr 25: Tutaj także można bez przeszkód cieszyć się kąpielą. Temperatura powietrza jest minimalnie niższa i wynosi 20°C, woda ma tradycyjne 18°C, a wiatr osiąga spokojne 1 m/s.

Ostatnia oficjalna ocena czystości wody na wszystkich tych stanowiskach została przeprowadzona 23 lipca 2026 roku i potwierdziła doskonałe warunki sanitarne. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów są znakomite wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich trzech strefach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna. Choć kapryśny lipiec przyniósł w tym roku wczesne zakwity w niektórych rejonach kraju, w Jastrzębiej Górze sytuacja pozostaje stabilna, a sanepid jednoznacznie zezwala na rekreację w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek 27 lipca przynosi stabilną, choć nieco rześką aurę. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 20-21°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą stwarza komfortowe warunki do spacerów i plażowania, choć woda o temperaturze 18°C może wymagać krótkiej rozgrzewki przed wejściem. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi bardzo szybko się zmieniać. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz uważne obserwowanie flag na wieżach ratowniczych – to one stanowią ostateczną gwarancję bezpiecznego wypoczynku.

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