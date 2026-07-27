Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Mimo chłodniejszego początku tygodnia, miłośnicy morskich kąpieli w Rewie mają dziś powody do zadowolenia. Zarówno plaża od strony otwartego morza (Zatoki Gdańskiej), jak i ta od strony Zatoki Puckiej oferują bezpieczne warunki do wejścia do wody. Słaby wiatr sprawia, że tafle wody są spokojne, co jest idealną wiadomością dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających relaksu.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach (stan na 27 lipca 2026 roku):

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej : temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , podczas gdy powietrze ogrzało się do 18°C . Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s . Nie wywieszono czerwonej flagi, a ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

: temperatura wody wynosi przyjemne , podczas gdy powietrze ogrzało się do . Prędkość wiatru to zaledwie . Nie wywieszono czerwonej flagi, a ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: warunki są tu niemal identyczne – temperatura wody to 19°C, powietrza 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi), a woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Choć upalne dni w trakcie tegorocznego lata sprzyjały powstawaniu uciążliwych zakwitów sinic w niektórych rejonach Trójmiasta, takich jak Sopot czy Gdynia, to w Rewie można dziś odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda w obu miejscach jest przejrzysta, a sanepid w badaniach przeprowadzonych pod koniec ubiegłego tygodnia uznał ją za całkowicie bezpieczną. Sytuacja w zatoce potrafi jednak szybko się zmieniać pod wpływem prądów morskich i wiatru, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i na bieżąco obserwować stan wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Rewie sprzyja raczej spokojnym spacerom i łagodnemu hartowaniu organizmu – przy temperaturze powietrza 18°C i temperaturze wody wynoszącej 19°C, wejście do wody może wydać się nieco rześkie. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem na plażę należy zawsze upewnić się, jaka flaga powiewa na maszcie ratowników. Tylko brak czerwonej flagi oraz stosowanie się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników gwarantują udany i bezproblemowy urlop nad polskim morzem.

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