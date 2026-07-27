Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Choć tegoroczne lato nad Bałtykiem bywa kapryśne i przynosi spore wahania temperatur, poniedziałek w Gdyni wita nas stabilnymi i bezpiecznymi warunkami do rekreacji wodnej. Wiatr na gdyńskim wybrzeżu jest dziś bardzo łagodny, co oznacza brak wysokich fal i prądów wstecznych, które w minionych dniach paraliżowały inne pomorskie plaże. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w mieście są bezpieczne i gotowe na przyjęcie gości. Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż:

Gdynia Babie Doły : Kąpielisko jest w pełni otwarte . Temperatura powietrza oraz wody wynosi komfortowe 18°C . Słaby wiatr o prędkości 3 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.

: Kąpielisko jest w pełni . Temperatura powietrza oraz wody wynosi komfortowe . Słaby wiatr o prędkości gwarantuje spokojną taflę wody. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Gdynia Orłowo : Plaża u stóp słynnego klifu zaprasza – kąpielisko pozostaje otwarte . Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C , woda jest o stopień cieplejsza i osiąga 19°C . Wiatr jest znikomy i wynosi zaledwie 2 m/s . Stan wody jest bez zastrzeżeń (następne badanie: 3 sierpnia 2026 r.).

: Plaża u stóp słynnego klifu zaprasza – kąpielisko pozostaje . Przy temperaturze powietrza wynoszącej , woda jest o stopień cieplejsza i osiąga . Wiatr jest znikomy i wynosi zaledwie . Stan wody jest bez zastrzeżeń (następne badanie: 3 sierpnia 2026 r.). Gdynia Redłowo : Kameralna plaża w sąsiedztwie rezerwatu jest dziś idealnym miejscem na relaks, a kąpielisko jest otwarte . Termometry wskazują 19°C w cieniu, natomiast woda ma 18°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny (tylko 1 m/s ). Jakość wody została w pełni potwierdzona przez sanepid.

: Kameralna plaża w sąsiedztwie rezerwatu jest dziś idealnym miejscem na relaks, a kąpielisko jest . Termometry wskazują w cieniu, natomiast woda ma . Wiatr jest niemal niewyczuwalny (tylko ). Jakość wody została w pełni potwierdzona przez sanepid. Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża, położona tuż obok wpisanego właśnie na listę UNESCO modernistycznego Śródmieścia, jest dziś otwarta. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 18°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli (kolejny pomiar: 3 sierpnia 2026 r.).

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Gdyni nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. To doskonała informacja dla wszystkich, którzy obawiali się nagłego zamknięcia plaż – woda w gdyńskich kąpieliskach jest przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w środku lata sprzyjają namnażaniu się cyjanobakterii, chłodniejsze powietrze na początku tygodnia skutecznie powstrzymuje ten proces. Możemy więc bez obaw korzystać z uroków gdyńskiego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Gdyni to świetna okazja do spacerów i umiarkowanych kąpieli przy temperaturach powietrza 18-19°C oraz spokojnym wietrze (1-3 m/s). Chociaż początek tygodnia przyniósł przejściowe zachmurzenie w całym kraju, prognozy długoterminowe zapowiadają, że już za kilka dni nadciągnie kolejna fala upałów przekraczających 30°C. Bez względu na to, jak zachęcająca jest aura, pamiętajmy o najważniejszym: złotą zasadą bezpiecznego plażowania jest zawsze kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń i komunikatów ratowników.

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