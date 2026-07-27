Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Choć nad Pomorzem przechodzi chłodniejszy front niosący przelotne opady i burze, to woda na gdańskich plażach zachowuje parametry sprzyjające kąpielom. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniższy wykaz prezentuje szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – woda o temperaturze 19°C przy temperaturze powietrza 19°C, wiatr bezwietrzny (0 m/s).

– woda o temperaturze 19°C przy temperaturze powietrza 19°C, wiatr bezwietrzny (0 m/s). Gdańsk Jelitkowo – orzeźwiające powietrze (18°C) i woda o tej samej temperaturze (18°C), wiatr bardzo słaby (1 m/s).

– orzeźwiające powietrze (18°C) i woda o tej samej temperaturze (18°C), wiatr bardzo słaby (1 m/s). Gdańsk Orle – na miłośników Sobieszewa czeka woda o temperaturze 18°C (powietrze 19°C) oraz delikatny wietrzyk (2 m/s).

– na miłośników Sobieszewa czeka woda o temperaturze 18°C (powietrze 19°C) oraz delikatny wietrzyk (2 m/s). Gdańsk Sobieszewo – to dziś najcieplejsze kąpielisko w regionie, gdzie woda osiąga aż 20°C (powietrze 19°C), wiatr zaledwie 1 m/s.

– to dziś najcieplejsze kąpielisko w regionie, gdzie woda osiąga aż 20°C (powietrze 19°C), wiatr zaledwie 1 m/s. Gdańsk Stogi – woda ma przyjemne 18°C, powietrze 19°C, wiatr niemal niewyczuwalny (1 m/s).

– woda ma przyjemne 18°C, powietrze 19°C, wiatr niemal niewyczuwalny (1 m/s). Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura wody oraz powietrza wynosi 19°C, zupełny brak wiatru (0 m/s).

– temperatura wody oraz powietrza wynosi 19°C, zupełny brak wiatru (0 m/s). Molo Gdańsk Brzeźno – podobnie jak w innych punktach Brzeźna, woda i powietrze mają po 19°C przy bezwietrznej aurze (0 m/s).

– podobnie jak w innych punktach Brzeźna, woda i powietrze mają po 19°C przy bezwietrznej aurze (0 m/s). Piastowska Gdańsk Jelitkowo – powietrze i woda mają orzeźwiające 18°C, wiatr minimalny (1 m/s).

Wszystkie te kąpieliska posiadają aktualną ocenę czystości wody określającą ją jako w pełni przydatną do kąpieli.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania letniego wypoczynku jest obecność uciążliwych zakwitów sinic. Dobre wieści płyną z punktów kontrolnych: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna, a plażowicze mogą bez obaw korzystać z kąpieli morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdańsku charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza oscylującymi wokół 18-19°C oraz zbliżoną temperaturą wody (od 18°C do nawet 20°C w Sobieszewie). Choć nad Wybrzeżem mogą przechodzić przelotne deszcze i lokalne burze związane z przejściem frontu chłodnego, wiatr przy samej plaży jest niezwykle spokojny. Co ciekawe, synoptycy prognozują, że to ochłodzenie jest tylko chwilowe, a w nadchodzących dniach powrócą prawdziwie letnie upały.

Pamiętać należy jednak, że letnia aura nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne zwracanie uwagi na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń ratowników wodnych. Nawet przy sprzyjających komunikatach przed wejściem do wody zawsze warto ocenić bieżącą sytuację na miejscu.

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