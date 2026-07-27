Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

To idealny moment na plażowanie. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Krynicy Morskiej warunki są doskonałe, a brak czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli. Warto docenić te spokojne chwile, zwłaszcza mając w pamięci, że tegoroczny lipiec potrafił już mocno zaskoczyć turystów gwałtowną, sztormową pogodą. Obecne pomiary wskazują jednak na pełne bezpieczeństwo i pożądaną stabilizację.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk oraz warunki, jakie na nich panują:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma przyjemne 19°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 04/08/2026).

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 04/08/2026). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj również panują identyczne, świetne warunki – powietrze ma 21°C , woda 19°C , a wiatr to łagodne 1 m/s . Sanepid potwierdził doskonałą jakość wody.

Tutaj również panują identyczne, świetne warunki – powietrze ma , woda , a wiatr to łagodne . Sanepid potwierdził doskonałą jakość wody. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Bezpieczna i spokojna plaża zaprasza temperaturą powietrza 21°C oraz wody 19°C . Bardzo słaby wiatr ( 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal.

Bezpieczna i spokojna plaża zaprasza temperaturą powietrza oraz wody . Bardzo słaby wiatr ( ) gwarantuje brak wysokich fal. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Ostatni z monitorowanych punktów oferuje takie same parametry – 21°C w cieniu, woda o temperaturze 19°C i wiatr 1 m/s. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Wszystkie powyższe dane pochodzą z oficjalnych odczytów przeprowadzonych 27 lipca. Brak jakichkolwiek obostrzeń sanitarnych czy pogodowych sprawia, że to idealny dzień na nadmorski relaks.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku w każdej z wyznaczonych stref.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek upływa pod znakiem łagodnej aury z temperaturą powietrza wynoszącą 21°C i wodą ogrzaną do 19°C. Niemal bezwietrzna pogoda (zaledwie 1 m/s) stwarza idealne warunki do pływania. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem bywa dynamiczna, a popołudniowe prognozy dla Bałtyku zapowiadają możliwość wystąpienia lokalnych burz i nasilenia się wiatru.

Właśnie dlatego kluczową zasadą każdego odpowiedzialnego turysty powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody. Nawet jeśli rano warunki wydają się idealne, pogoda może ulec nagłej zmianie. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych – ich obecność i wskazówki są najlepszą gwarancją bezpiecznego i udanego wypoczynku.

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