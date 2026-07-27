Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Dzisiejsze prognozy pogody dla Wybrzeża Środkowego przyniosły silny wiatr z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, osiągający w porywach nawet 8 stopni w skali Beauforta. Taki układ baryczny generuje wysoki stan morza (od 4 do 5) i stwarza śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się. Ratownicy w Rowach podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu wszystkich lokalnych plaż i wywieszeniu czerwonych flag.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

Rowy Wschód Słowińskie I oraz II – zamknięte z powodu wysokiej załamującej się fali i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, woda ma od 15°C do 16°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

– zamknięte z powodu wysokiej załamującej się fali i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, woda ma od 15°C do 16°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Rowy Zachód Apator, Radomsko, Słoneczko oraz Domki Letniskowe – na tych plażach również powiewa czerwona flaga z powodu falowania i zdradliwych prądów. Termometry wskazują od 17°C do 18°C w cieniu, woda osiąga 16°C, a wiatromierze rejestrują podmuchy o sile 9 m/s.

– na tych plażach również powiewa czerwona flaga z powodu falowania i zdradliwych prądów. Termometry wskazują od 17°C do 18°C w cieniu, woda osiąga 16°C, a wiatromierze rejestrują podmuchy o sile 9 m/s. Rowy Zachód Centralne – tu warunki są niemal identyczne, z wiatrem rzędu 8 m/s i temperaturą wody na poziomie 16°C. Powodem zamknięcia pozostaje wysoka, załamująca się fala oraz prądy wsteczne.

Sztormowa aura sprawia, że nawet brodzenie przy samym brzegu jest skrajnie niebezpieczne, zwłaszcza że prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Na ten moment napływają bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda pod kątem sanitarnym jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody miało miejsce 11 lipca, a kolejne zaplanowano na dziś, czyli 27 lipca. Choć jakość wody nie budzi zastrzeżeń, wejście do niej uniemożliwiają obecnie wyłącznie groźne czynniki fizyczne, czyli sztorm i fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Rowach upływa pod znakiem chłodnej i wietrznej aury – temperatura powietrza waha się w granicach 17-18°C, a woda w Bałtyku ma zaledwie 15-16°C. Wiatr wiejący z prędkością do 9 m/s wzmaga odczucie chłodu. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli ktoś potrafi świetnie pływać, siła prądów wstecznych podczas sztormu jest nie do pokonania. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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