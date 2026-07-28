Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Przechodzący nad polskim morzem sztorm przyniósł wiatr osiągający w porywach nawet do 7-8 stopni w skali Beauforta, co przełożyło się na wyjątkowo niebezpieczne warunki w strefie brzegowej. W efekcie, na wszystkich trzech monitorowanych plażach w Jastrzębiej Górze ratownicy zadecydowali o wywieszeniu czerwonych flag. Kąpiel we wszystkich tych miejscach jest obecnie zabroniona z powodu wysokich, niebezpiecznych fal oraz silnych prądów wstecznych.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest całkowicie zamknięte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to również 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Jedynym powodem zakazu kąpieli jest wysoka fala.

Kąpielisko jest całkowicie . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to również 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Jedynym powodem zakazu kąpieli jest wysoka fala. Wejście nr 23: Kąpielisko jest zamknięte . Odnotowano tu chłodniejsze powietrze o temperaturze 16°C przy temperaturze wody na poziomie 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala.

Kąpielisko jest . Odnotowano tu chłodniejsze powietrze o temperaturze 16°C przy temperaturze wody na poziomie 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala. Wejście nr 25: Kąpielisko jest zamknięte. Warunki są zbliżone do sąsiedniego wejścia: temperatura powietrza to 16°C, temperatura wody wynosi 18°C, a wiatr osiąga prędkość 5 m/s. Czerwona flaga powiewa tu ze względu na wysoką falę.

Należy pamiętać, że chociaż prędkość wiatru mierzona bezpośrednio na plaży (4-5 m/s) może wydawać się umiarkowana, to fale generowane przez sztorm na otwartym Bałtyku uderzają w brzeg z ogromną siłą, tworząc śmiertelne zagrożenie w postaci prądów wstecznych.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 4 sierpnia. Oznacza to, że jedyną przeszkodą do wejścia do morza są obecnie warunki fizyczne, czyli wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze nie sprzyja typowemu wypoczynkowi nad wodą. Temperatura powietrza waha się od 16°C do 18°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością do 5 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura może być znacznie niższa. Bałtyk ma dziś 18°C, jednak ze względu na sztormową aurę musimy odłożyć plany o kąpieli na później.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, siła fal i prądy wsteczne generowane przez wzburzone morze mogą okazać się silniejsze. Zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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