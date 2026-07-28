Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja pogodowa nad Bałtykiem nie pozostawia złudzeń – we wtorek, 28 lipca, wejście do morza w Krynicy Morskiej jest śmiertelnie niebezpieczne. Silny, zachodni wiatr osiągający w strefie brzegowej w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta wywołał sztormową falę i uruchomił zdradliwe, niezwykle silne prądy wsteczne. Ze względu na te ekstremalne warunki, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych plażach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje zakaz kąpieli:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: czerwona flaga z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 18°C , a wiatr wieje z prędkością aż 11 m/s . Woda po badaniu z 27 lipca jest czysta, jednak kąpiel jest zabroniona.

czerwona flaga z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Temperatura powietrza oraz wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością aż . Woda po badaniu z 27 lipca jest czysta, jednak kąpiel jest zabroniona. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: czerwona flaga z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Temperatura powietrza i wody to 18°C , prędkość wiatru wynosi 11 m/s .

czerwona flaga z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Temperatura powietrza i wody to , prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: czerwona flaga z powodu prądów wstecznych i wiatru. Warunki termiczne to 18°C (zarówno powietrze, jak i woda), przy wietrze o sile 11 m/s .

czerwona flaga z powodu prądów wstecznych i wiatru. Warunki termiczne to (zarówno powietrze, jak i woda), przy wietrze o sile . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: czerwona flaga z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru sięga 11 m/s.

Warto podkreślić, że we wszystkich tych lokalizacjach ostatnia ocena czystości wody, przeprowadzona 27 lipca, wykazała, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Blokada wejścia do morza wynika więc wyłącznie z bezpośredniego zagrożenia utonięciem wywołanego przez prądy i fale.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne próbek wody pobranych 27 lipca potwierdzają, że woda jest biologicznie czysta i w pełni bezpieczna. Gdy tylko uspokoi się wiatr i opadną wysokie fale sztormowe, będzie można bez obaw wrócić do bezpiecznego plażowania i kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa aura w Krynicy Morskiej nie sprzyja typowemu wypoczynkowi nad wodą. Chłodny wiatr o prędkości 11 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż wskazania termometrów, które zarówno dla powietrza, jak i dla wody morskiej pokazują dziś zaledwie 18°C. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, bez względu na nasze umiejętności pływackie. Prądy wsteczne potrafią porwać nawet najsilniejszego pływaka, dlatego prosimy o bezwzględne respektowanie poleceń ratowników i cierpliwe przeczekanie niesprzyjających warunków na brzegu.

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