Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

Przejście gwałtownego frontu i silny wiatr w strefie brzegowej, który w porywach osiągał nawet 7-8 stopni w skali Beauforta, pozostawiły po sobie tzw. martwą falę. To zdradliwe zjawisko sprawia, że mimo pozornie spokojniejszej aury przy brzegu tworzą się niezwykle silne prądy wsteczne, potrafiące wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Z tego powodu ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli na całym lokalnym pasie nadmorskim.

Oto szczegółowa lista kąpielisk objętych czerwoną flagą w dniu dzisiejszym:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski) – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 4 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 6 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 9 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 10 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 12 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 14 – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

Niska temperatura powietrza (zaledwie 16°C) w połączeniu z wiatrem sprawia, że dzisiejszy dzień zdecydowanie lepiej przeznaczyć na spacery lub zwiedzanie okolicy niż na plażowanie.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop w regionie mamy też dobrą wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko wysoka fala opadnie, a ratownicy zmienią flagę na zieloną, będzie można bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: pogoda nas nie rozpieszcza. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i wodzie o temperaturze 17-18°C, odczucie chłodu potęguje wiatr wiejący z prędkością 4-5 m/s. Warto pamiętać o żelaznej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem, zwłaszcza przy silnych prądach wstecznych wywołanych sztormem. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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