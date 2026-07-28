Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Oba oficjalne kąpieliska w Rewie są dziś w pełni dostępne dla plażowiczów. Brak czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych wód. Oto szczegółowe warunki zarejestrowane 28 lipca:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co stwarza idealne, niemal bezfalowe warunki do pływania. Ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co stwarza idealne, niemal bezfalowe warunki do pływania. Ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: tutaj odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 16°C, a woda ma również 19°C. Wiatr jest nieznacznie silniejszy – osiąga prędkość 4 m/s – jednak nadal gwarantuje bardzo bezpieczne warunki. Woda w tym miejscu także przeszła pomyślnie badania sanepidu z 24 lipca.

Warto zauważyć, że choć w regionie i na Półwyspie Helskim wiatr zachodni potrafi dziś silniej dmuchnąć, specyficzne położenie Rewy i jej słynnego Cypru doskonale osłania tutejsze plaże, czyniąc je oazą spokoju dla kąpiących się.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano dziś obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, wolna od groźnych toksyn i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć w upalne dni w osłoniętych częściach Zatoki Puckiej ryzyko zakwitu naturalnie wzrasta, obecny napływ świeżego powietrza i umiarkowane temperatury skutecznie zapobiegają gromadzeniu się glonów przy brzegu. Można więc śmiało korzystać z kąpieli bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura wody wynosi przyjemne 19°C, przewyższając temperaturę powietrza, która waha się od 16°C do 17°C. Choć na plaży może być nieco rześko, brak silnego wiatru sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na brzegu oraz sportom wodnym. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to taki pod okiem profesjonalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych oraz bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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