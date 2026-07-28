Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Wszystkie trzy główne kąpieliska w Łebie zostały dziś wyłączone z użytku dla plażowiczów. Nadmorski wiatr, który w porywach w strefie brzegowej osiągał w ostatnich godzinach siłę sztormu, wywołał gwałtowne falowanie. Ratownicy pracujący na plażach podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych obszarów.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę zamkniętych kąpielisk:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Powodem podjęcia tak radykalnych kroków są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia każdego, kto spróbowałby wejść do wody. Prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka i wyciągnąć go w głąb morza. W połączeniu z silnym przybojem i wysoką falą, ucieczka z takiego uścisku bez pomocy profesjonalistów jest niemal niemożliwa. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że niedawne burze i silne sztormy na Bałtyku doprowadziły do gwałtownego ochłodzenia się wody, co sprzyja szybkiemu wychłodzeniu organizmu i skurczom.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Choć czerwona flaga na plażach często kojarzy się turystom z uciążliwym zakwitem glonów, mamy w tym względzie dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca, jednoznacznie potwierdziła, że woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 11 sierpnia. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą dziś bezpieczny relaks w morzu są wyłącznie niebezpieczne warunki hydrologiczne (fale i prądy wsteczne), a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne parametry pogodowe w Łebie nie zachęcają do kąpieli, nawet gdyby prądy morskie na to pozwalały. Zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura wody w morzu wynoszą dziś zaledwie 17°C. Choć prędkość wiatru bezpośrednio przy plaży wynosi obecnie umiarkowane 4 m/s, to niedawno szalejący nad Bałtykiem sztorm zdążył już mocno schłodzić wodę i rozkołysać morze. W tych trudnych warunkach przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny, kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia dla chwili lekkomyślnej zabawy. Warto również pamiętać o bezwzględnym zakazie wchodzenia na falochrony podczas sztormowej pogody – niedawne incydenty na wybrzeżu pokazały, jak skrajnie niebezpieczne może być lekceważenie uderzających o beton fal, które bez trudu mogą zmyć człowieka do morza.

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