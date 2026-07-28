Historyczna decyzja dla polskiego miasta! Gdynia w końcu na liście UNESCO

Gdynia wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Historyczna decyzja zapadła we wczesnych godzinach porannych z niedzieli na poniedziałek (26/27 lipca). Modernistyczne centrum Gdyni oficjalnie dołączyło do grona obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To zwieńczenie wieloletnich działań samorządu i ekspertów, którzy od dawna zabiegali o międzynarodowe uznanie wyjątkowego charakteru gdyńskiej architektury oraz układu przestrzennego miasta.

O wpisie zdecydowano podczas 47. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbywającej się w południowokoreańskim Busan. Polska zgłosiła kandydaturę pod nazwą „Gdynia, early modernist city center” już w 2023 roku. Po latach przygotowań i starań udało się osiągnąć zamierzony cel.

– My przede wszystkim patrzymy na to przez pryzmat troski o to wyjątkowe dziedzictwo, które dziś zostało w tak szczególny sposób docenione. Liczymy również na turystów zainteresowanych odwiedzaniem miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Wpis obejmuje blisko 88 hektarów śródmieścia oraz niemal 500 budynków. W granicach chronionego obszaru znalazły się m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa, a także charakterystyczne modernistyczne kamienice, które od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdyni.

Szansa na rozwój turystyki. Modernizm w Gdyni doceniony

Władze miasta podkreślają, że obecność na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również szansa na zwiększenie ruchu turystycznego. Jednocześnie uspokajają mieszkańców, zaznaczając, że decyzja UNESCO nie wiąże się z wprowadzeniem nowych ograniczeń ani dodatkowych form ochrony konserwatorskiej. Nadal obowiązywać będą dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony zabytków.

Jeszcze przed tegoroczną decyzją Gdynia miała status Pomnika Historii i była wpisana do rejestru zabytków. Oficjalny wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Polska złożyła w 2023 roku, jednak w 2025 roku Komitet Światowego Dziedzictwa nie przystąpił do głosowania nad kandydaturą. Przełom nastąpił dopiero podczas tegorocznej sesji w Busan. Dzięki temu Gdynia została 18. polskim miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz drugim takim obiektem w województwie pomorskim – po zamku w Malborku. Z materiałów UNESCO wynika, że o wyjątkowości miasta zdecydował nie pojedynczy zabytek, lecz cały modernistyczny układ urbanistyczny. Eksperci wskazali, że śródmieście wraz z zabudową Kamiennej Góry i budynkami mieszkalnymi stanowi przykład przemiany niewielkiej miejscowości w nowoczesny port i miasto, które stało się symbolem rozwoju II Rzeczypospolitej.

Za wpisaniem Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO opowiedziało się 18 z 21 państw zasiadających w Komitecie Światowego Dziedzictwa, wśród nich również Polska. Obrady Komitetu w Busan potrwają do 29 lipca.

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