Ochroniarz z Pomorza wezwał policję do kradzieży. Skończył w celi we własne urodziny

Chciał dobrze, ale zgubiły go długi. Interwencja w Pelplinie

Zamiast radosnego świętowania, 43-latek trafił za kraty. 23 lipca policjanci z Pelplina interweniowali w jednym ze sklepów po zgłoszeniu od pracownika ochrony, który zatrzymał 16-letnią dziewczynę podejrzewaną o kradzież. Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze sprawdzili również dane 43-letniego ochroniarza, który wezwał patrol.

- Wtedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. Policyjne systemy wykazały, że 43-latek ma do odbycia 46 dni pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – informują funkcjonariusze.

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Urodzinowy prezent w postaci aresztu

Interwencja przyniosła jeszcze jedno zaskakujące ustalenie. Okazało się, że właśnie tego dnia 43-latek obchodził swoje urodziny. Zamiast jednak świętować, został zatrzymany przez policjantów. Mundurowi przewieźli go do policyjnej celi, skąd w najbliższym czasie trafi do aresztu śledczego, aby odbyć zasądzoną karę.

- Ta interwencja pokazała, że policyjne zgłoszenia potrafią mieć nieoczekiwany finał. Tym razem funkcjonariusze jechali wyjaśnić sprawę kradzieży, a przy okazji ustalili, że osoba zgłaszająca zdarzenie sama powinna stawić się przed wymiarem sprawiedliwości – dodają mundurowi.