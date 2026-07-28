Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Juracie dziś zamknięte

Trudna sytuacja meteorologiczna na Morzu Bałtyckim zmusiła ratowników do podjęcia decyzji o wywieszeniu czerwonych flag. Zgodnie z oficjalnymi raportami z dnia 28 lipca, bezpieczna kąpiel w morzu jest obecnie niemożliwa. Przyczyną paraliżu kąpielisk jest silne falowanie, będące pokłosiem sztormowej aury panującej w strefie brzegowej.

Kąpielisko Jurata Międzymorze – na tym popularnym kąpielisku powiewa dziś czerwona flaga. Głównym powodem zamknięcia plaży jest sztorm oraz fala przekraczająca wysokość 70 cm. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena sanitarna z 22 lipca), to mechaniczna siła żywiołu stwarza śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza.

Warto pamiętać, że silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 7 m/s (oraz porywy sztormowe na otwartym morzu dochodzące do 7-8 w skali Beauforta) generuje niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć pod wodę nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób, które obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów, mamy dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku Jurata Międzymorze nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badanie wody przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Kolejna planowana kontrola czystości wody odbędzie się 3 sierpnia, co daje plażowiczom pewność, że gdy tylko opadną wysokie fale, będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie wrócić do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Juracie sprzyjają raczej spacerom niż kąpielom słonecznym i morskim. Temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei woda w Bałtyku ma 17°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 7 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie ignoruj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich, podziwiając wzburzone morze wyłącznie z bezpiecznej odległości na brzegu.

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