1 sierpnia dniem wolnym od pracy? Zapadła decyzja

1 sierpnia to ważna data dla Polaków

1 sierpnia od lat zajmuje szczególne miejsce w polskim kalendarzu historycznym. Tego dnia przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – jednego z najważniejszych i najbardziej symbolicznych wydarzeń II wojny światowej. Co roku o godzinie 17:00, w tzw. godzinę „W”, w wielu miastach rozbrzmiewają syreny, a mieszkańcy oddają hołd uczestnikom zrywu. Od dłuższego czasu pojawiają się także postulaty, aby rocznica została ustanowiona dniem ustawowo wolnym od pracy. W tej sprawie zapadła już decyzja.

Sejm rozpatrzył pomysł. Jest stanowisko resortu

Do Sejmu trafiła petycja, której autorzy zaproponowali, aby 1 sierpnia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy. Argumentowali, że dzięki temu więcej osób mogłoby uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie, a sama rocznica zyskałaby jeszcze większą rangę społeczną i edukacyjną.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło jednak tego rozwiązania. W odpowiedzi podkreślono, że wprowadzenie kolejnego dnia wolnego wymagałoby szczegółowej analizy skutków gospodarczych oraz konsultacji z partnerami społecznymi. Resort zaznaczył również, że obecny status 1 sierpnia nie umniejsza znaczenia obchodów, które każdego roku gromadzą tysiące uczestników.

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Zapadła decyzja. 1 sierpnia nie będzie nowym świętem wolnym od pracy

Stanowisko ministerstwa zostało następnie rozpatrzone przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Posłowie przyjęli argumentację resortu i nie zdecydowali się na podjęcie dalszych prac legislacyjnych.

Oznacza to, że 1 sierpnia nie zostanie wpisany do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Na ten moment nic nie wskazuje również na to, aby w najbliższym czasie wrócono do procedowania zmian w obowiązujących przepisach.