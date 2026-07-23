Ile osób naprawdę mieszka w blokach z wielkiej płyty?

Według ekspertów jedną z najczęściej powtarzanych informacji jest ta, że w Polsce znajduje się około 4 mln mieszkań w blokach z wielkiej płyty, zamieszkiwanych przez około 12 mln osób. Zdaniem analityków taki szacunek nie wytrzymuje jednak konfrontacji z dostępnymi danymi.

Wystarczy porównać go z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. GUS wskazał, że przeciętne gospodarstwo domowe w miastach liczy 2,65 osoby. W największych polskich miastach wskaźnik ten jest jeszcze niższy – wynosi m.in. 2,31 osoby w Warszawie, 2,27 w Łodzi czy 2,35 we Wrocławiu.

Eksperci zwracają uwagę, że gdyby rzeczywiście w blokach z wielkiej płyty znajdowały się 4 mln mieszkań zamieszkiwanych przez 12 mln osób, oznaczałoby to średnio trzy osoby w każdym lokalu. Tymczasem obecne dane demograficzne nie potwierdzają takiego założenia.

Skąd wzięły się rozbieżności?

Jednym z powodów jest mylenie dwóch różnych technologii prefabrykowanego budownictwa, które rozwijano w okresie PRL.

Jak przypominają eksperci, opracowanie dr hab. inż. Anny Ostańskiej z 2014 roku wskazuje, że w Polsce znajduje się około 3,9 mln mieszkań w budynkach prefabrykowanych. Nie wszystkie z nich są jednak lokalami w blokach z wielkiej płyty. Na tę liczbę składają się:

około 2,6 mln mieszkań w blokach wielkopłytowych,

około 1,3 mln mieszkań w budynkach wzniesionych w technologii wielkoblokowej.

To oznacza, że często powtarzana liczba 4 mln mieszkań wyłącznie w wielkiej płycie jest nieprecyzyjna, ponieważ obejmuje także inny rodzaj prefabrykowanego budownictwa.

Szacunki wskazują na znacznie mniejszą liczbę mieszkańców

Jeżeli przyjąć, że w Polsce znajduje się około 2,6 mln mieszkań w blokach z wielkiej płyty i zastosować średnią wielkość miejskiego gospodarstwa domowego wynoszącą 2,65 osoby, można oszacować, że w takich budynkach mieszka obecnie około 6,9 mln osób. Eksperci podkreślają, że nie jest to oficjalna liczba mieszkańców wielkiej płyty, lecz wyliczenie wynikające z dostępnych danych statystycznych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

PRL-owskie bloki z wielkiej płyty mają wiele wad. Pękające ściany to tylko początek

8

Ilu jest bloków z wielkiej płyty?

Równie wiele wątpliwości budzi liczba samych budynków. W przestrzeni publicznej od lat funkcjonuje informacja o około 60 tys. bloków z wielkiej płyty. Zdaniem ekspertów również ten szacunek wymaga dokładniejszej weryfikacji.

Problem polega na tym, że historyczne roczniki statystyczne GUS nie zawierają pełnych danych dotyczących liczby budynków wzniesionych w poszczególnych technologiach. W wielu przypadkach publikowano jedynie informacje o kubaturze oddawanych do użytku obiektów, co dziś utrudnia dokładne określenie liczby bloków.