Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sopocie dziś zamknięte

Niestety, czarny scenariusz dla turystów spędzających urlop w Sopocie stał się faktem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wykryciu niebezpiecznych parametrów mikrobiologicznych podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu całego sopockiego wybrzeża. Na masztach wszystkich sześciu kąpielisk powiewają dziś czerwone flagi.

Sytuacja ta jest najpewniej wynikiem nagłego spływu zanieczyszczeń deszczowych do Zatoki Gdańskiej po ostatnich opadach. Bakterie te, choć naturalnie występują w organizmach ludzi i zwierząt, w wodzie morskiej stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne. Kąpiel w skażonym akwenie lub przypadkowe połknięcie wody grozi silnym zatruciem pokarmowym, bólami brzucha, nudnościami, a nawet infekcjami dróg moczowych.

Poniżej znajduje się lista zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody:

Sopot - 13-17 – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

– zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s). Sopot - Łazienki Południowe I – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

– zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s). Sopot - Łazienki Południowe II – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

– zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s). Sopot-32A-33 – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

– zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s). Sopot-K22 – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

– zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s). Sopot-Kamienny Potok-Koliba – zamknięte z powodu obecności bakterii E. coli (temp. powietrza: 16°C, temp. wody: 18°C, wiatr: 4 m/s).

Ratownicy i służby sanitarne apelują do plażowiczów o bezwzględne przestrzeganie zakazu. Bakterie E. coli w wodzie morskiej giną zazwyczaj w ciągu kilku dni, jednak do czasu przeprowadzenia kolejnych badań i uzyskania pozytywnych wyników, plaże pozostaną nieczynne dla kąpiących się.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Choć w ubiegłych tygodniach oraz w poprzednich sezonach to właśnie sinice były głównym powodem zamykania trójmiejskich plaż, tym razem sytuacja pod tym względem wygląda optymistycznie. Najnowsze dane pomiarowe oraz obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w Zatoce Gdańskiej na wysokości kurortu jest wolna od uciążliwych i niebezpiecznych cyjanobakterii. Niestety, ta dobra wiadomość nie poprawia ogólnego położenia plażowiczów – mimo braku sinic, to groźne bakterie E. coli całkowicie zablokowały możliwość bezpiecznego pływania.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki atmosferyczne w Sopocie nie sprzyjają nadmorskiemu relaksowi. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s nie przynosi większego falowania, lecz w połączeniu z niską temperaturą sprawia, że aura jest dość chłodna. Prognozy na dziś zapowiadają zachmurzenie i przelotne opady, co dodatkowo zniechęca do wypoczynku na piasku.

W zaistniałych okolicznościach warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem na plażę zawsze sprawdzaj aktualny kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz na tablicach informacyjnych. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie go to narażanie własnego zdrowia i życia. Słuchaj poleceń ratowników WOPR i na bieżąco monitoruj oficjalny Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie natychmiast publikowane są wyniki kolejnych badań czystości wody.

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