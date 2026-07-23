Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Planujący czwartkowy wypoczynek w Ustce muszą niestety odłożyć plany o morskich kąpielach. Wysokie fale, będące skutkiem niedawnego załamania pogody nad Bałtykiem, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na całej usteckiej linii brzegowej. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których obowiązuje zakaz kąpieli:

Ustka Wschód – kąpielisko jest zamknięte . Powodem wprowadzenia zakazu jest silny wiatr oraz duże falowanie. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C, natomiast woda w morzu ma 18°C. Prędkość wiatru mierzona bezpośrednio przy brzegu to 4 m/s.

– kąpielisko jest . Powodem wprowadzenia zakazu jest silny wiatr oraz duże falowanie. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C, natomiast woda w morzu ma 18°C. Prędkość wiatru mierzona bezpośrednio przy brzegu to 4 m/s. Ustka Zachód II – tutaj również obowiązuje całkowity zakaz kąpieli (czerwona flaga) z tej samej przyczyny: silnego wiatru i dużego falowania. Warunki termiczne na plaży zachodniej są identyczne – temperatura powietrza to 17°C, a wody 18°C, przy lokalnym wietrze rzędu 4 m/s.

Warto pamiętać, że choć lokalne pomiary przy brzegu wskazują na stosunkowo łagodny wiatr, to rozkołys po niedawnym sztormie i silne prądy wsteczne wciąż stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla kąpiących się. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, prognozując w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, co bezpośrednio przekłada się na niebezpieczne warunki w strefie brzegowej Ustki.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda na plażach Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II jest przydatna do kąpieli. Choć obecnie wejście do morza uniemożliwiają fale, stan mikrobiologiczny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kolejne rutynowe badanie czystości usteckiej wody zaplanowano na 27 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce nie rozpieszcza upałami – temperatura powietrza wynosi 17°C, co pokrywa się z zapowiedziami synoptyków o nadejściu fali ochłodzenia. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest obecnie o stopień cieplejsza od powietrza i ma 18°C. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wejścia do wody. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, siła fal i prądów wstecznych przy usteckich ostrogach może okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i sprawdzajmy komunikaty na stanowiskach WOPR przed planowaniem aktywności.

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