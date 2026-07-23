Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dla wszystkich, którzy planowali spędzić dzisiejszy dzień na plaży, mamy fantastyczne informacje. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska w Gdyni mają zielone światło na kąpiel! Dzięki wyjątkowo słabemu wiatrowi osiągającemu zaledwie 2 m/s, tafla wody jest niezwykle spokojna. Choć temperatura powietrza nie bije rekordów gorąca, woda w Zatoce Gdańskiej ma bardzo zbliżoną temperaturę do otoczenia, co sprawia, że wejście do niej nie będzie szokiem termicznym. Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż na dzień 23 lipca 2026 roku:

Gdynia Babie Doły: Woda jest tutaj niezwykle zachęcająca i ma aż 18°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

Woda jest tutaj niezwykle zachęcająca i ma aż przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Gdynia Orłowo: Klasyczne, malownicze orłowskie kąpielisko oferuje dziś idealną harmonię – temperatura powietrza oraz wody wynosi dokładnie 17°C . Lekki wietrzyk (2 m/s) sprawia, że to świetne miejsce na popołudniowy relaks.

Klasyczne, malownicze orłowskie kąpielisko oferuje dziś idealną harmonię – temperatura powietrza oraz wody wynosi dokładnie . Lekki wietrzyk (2 m/s) sprawia, że to świetne miejsce na popołudniowy relaks. Gdynia Redłowo: Podobnie jak na Babich Dołach, woda ma tu przyjemne 18°C , podczas gdy powietrze ogrzało się do 16°C. Przy znikomym wietrze (2 m/s) i braku fal, warunki sprzyjają bezpiecznej zabawie w wodzie.

Podobnie jak na Babich Dołach, woda ma tu przyjemne , podczas gdy powietrze ogrzało się do 16°C. Przy znikomym wietrze (2 m/s) i braku fal, warunki sprzyjają bezpiecznej zabawie w wodzie. Gdynia Śródmieście: To dziś najcieplejszy punkt na mapie Gdyni pod względem temperatury powietrza, która wynosi 19°C. Woda jest tu nieco chłodniejsza (16°C), ale lekki wiatr (2 m/s) i bliskość miejskich atrakcji, w tym rozpoczynającego się Polboat Yachting Festival, czynią to miejsce dzisiejszym hitem.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku spędza sen z powiek letnikom odpoczywającym nad polskim morzem. Mamy jednak doskonałe wieści – oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz badania z 22 lipca potwierdzają, że na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja w Zatoce Gdańskiej jest obecnie bardzo stabilna, co pozwala na bezpieczne i beztroskie korzystanie z uroków lata bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Gdyni sprzyjają spokojnej rekreacji. Przy temperaturach powietrza oscylujących wokół 16°C – 19°C oraz temperaturze wody na poziomie 16°C – 18°C, na plażach panuje rześka, typowo nadmorska aura. Znikomy wiatr o sile 2 m/s oznacza brak silnych fal i prądów wstecznych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: sytuacja nad morzem potrafi zmienić się dynamicznie. Zawsze po przybyciu na plażę należy sprawdzić kolor wywieszonej na stanowisku ratowniczym flagi oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo od świtu do zmierzchu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie