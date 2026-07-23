Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia od upałów, dzisiejsza chłodniejsza i spokojniejsza aura może być idealna do spacerów i kąpieli bez wakacyjnego ścisku. Na wszystkich monitorowanych plażach panują bardzo stabilne warunki wodne, a brak silnego wiatru eliminuje problem wysokich fal. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które dziś zapraszają mieszkańców i turystów:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , przy temperaturze powietrza 17°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny (1 m/s).

: temperatura wody wynosi przyjemne , przy temperaturze powietrza 17°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny (1 m/s). Gdańsk Jelitkowo : woda ma 18°C , powietrze 17°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

: woda ma , powietrze 17°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Gdańsk Orle : to jedno z najcieplejszych miejsc – woda osiągnęła 19°C , a powietrze 18°C. Wiatr wynosi 1 m/s.

: to jedno z najcieplejszych miejsc – woda osiągnęła , a powietrze 18°C. Wiatr wynosi 1 m/s. Gdańsk Sobieszewo : woda zachęca temperaturą 19°C , mimo chłodniejszego powietrza (16°C). Wiatr słaby, 1 m/s.

: woda zachęca temperaturą , mimo chłodniejszego powietrza (16°C). Wiatr słaby, 1 m/s. Gdańsk Stogi : temperatura wody to 18°C , powietrza 17°C, wiatr łagodny (1 m/s).

: temperatura wody to , powietrza 17°C, wiatr łagodny (1 m/s). Gdańsk Świbno : tutaj woda ma 17°C , a powietrze ogrzało się do 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s.

: tutaj woda ma , a powietrze ogrzało się do 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno : woda ma 19°C , powietrze 17°C, a wiatr to łagodne 1 m/s.

: woda ma , powietrze 17°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno : woda osiągnęła 19°C przy temperaturze powietrza 17°C i wietrze 1 m/s.

: woda osiągnęła przy temperaturze powietrza 17°C i wietrze 1 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: woda ma 17°C, powietrze 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Co istotne, woda na wszystkich powyższych plażach została uznana przez sanepid za w pełni przydatną do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena stanu sanitarnego wody miała miejsce 10 lipca, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na jutro, czyli 24 lipca. Oznacza to, że możemy bez obaw korzystać z uroków gdańskiego wybrzeża.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Choć w ubiegłych tygodniach na niektórych plażach Zatoki Gdańskiej turyści musieli mierzyć się z okresowymi zakazami kąpieli wywołanymi przez zakwit toksycznych cyjanobakterii, to dziś mamy doskonałe wiadomości. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, co oznacza, że ani dorośli, ani dzieci, ani nawet nasi czworonożni przyjaciele nie są narażeni na niebezpieczne toksyny. Sytuacja ta może się jednak dynamicznie zmieniać pod wpływem temperatury i wiatru, dlatego stale trzymamy rękę na pulsie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza w Gdańsku oscyluje w granicach 16–18°C, natomiast woda w morzu ma od 17 do 19°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że na plażach panuje cisza, a woda jest spokojna. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad morzem – przed wejściem do wody zawsze kierujmy się kolorem flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich!

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