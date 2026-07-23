Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Niezależnie od tego, po której stronie charakterystycznego Rewskiego Cypla postanowicie spędzić czas, możecie bez obaw wskakiwać do wody. Co ciekawe, mamy dziś do czynienia z klasycznym zjawiskiem, w którym woda w Bałtyku jest cieplejsza niż powietrze. Podczas gdy napływające nad Pomorze chłodniejsze masy powietrza polarnego obniżyły temperaturę na termometrach, woda w rejonie Rewy zachowuje nagromadzone wcześniej ciepło. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Temperatura powietrza wynosi tu dziś zaledwie 16°C , jednak woda w zatoce rozgrzana jest do przyjemnych 19°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 1 m/s sprawia, że tafla wody pozostaje niemal niewzburzona. Kąpielisko jest otwarte, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi.

Temperatura powietrza wynosi tu dziś zaledwie , jednak woda w zatoce rozgrzana jest do przyjemnych . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że tafla wody pozostaje niemal niewzburzona. Kąpielisko jest otwarte, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Po drugiej stronie cypla powietrze ma temperaturę 15°C, a woda – podobnie jak w Zatoce Gdańskiej – 19°C. Wiatr o sile 1 m/s stwarza idealne warunki dla osób, które wolą spokojniejszą wodę bez wysokich fal. Kąpielisko jest w pełni dostępne dla plażowiczów.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic, a woda w obu miejscach została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Sytuacja jest na bieżąco kontrolowana przez odpowiednie służby, więc możecie bez obaw korzystać z uroków tutejszych akwenów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Rewie wymagają nieco samozaparcia przy wchodzeniu do wody z powodu chłodniejszego powietrza (15-16°C), jednak sama kąpiel w wodzie o temperaturze 19°C może okazać się zaskakująco przyjemna. Bardzo słaby wiatr sprzyja bezpiecznemu pływaniu. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad morzem: zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel, ale w przypadku nagłego załamania pogody lub pojawienia się burz, bezwzględnie słuchajcie poleceń ratowników i opuśćcie wodę.

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