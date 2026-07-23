Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-23 10:16

Mimo niedawnego, silnego sztormu, który nawiedził Stegnę i zmusił właścicieli obiektów do budowania piaskowych barykad, w czwartek, 23 lipca, tutejsze kąpieliska pozostają otwarte. Choć napływ chłodnego powietrza polarnego morskiego przyniósł znaczne ochłodzenie i deszczową aurę, a IMGW ostrzega przed ryzykiem trąb wodnych nad Zatoką Gdańską, ratownicy nie zdecydowali się na wywieszenie czerwonych flag. Dla tych, którzy nie boją się rześkiego powietrza, woda wciąż stoi otworem.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Choć pogoda na polskim wybrzeżu w tym okresie kaprysi, oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są w pełni dostępne dla odwiedzających. Bezpieczeństwo biologiczne wody nie budzi zastrzeżeń, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że chętni mogą wejść do wody. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku sięga 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne rutynowe badanie zaplanowano na 31 lipca 2026 roku.
  • Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – termometry pokazują 16°C w cieniu, a woda ma 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s można odczuć lekki chłód, ale woda pozostaje bezpieczna i zdatna do kąpieli. Oficjalne badanie sanepidu z 21 lipca 2026 roku wykazało doskonałą jakość wody.

Warto pamiętać, że chłodniejsze powietrze sprawia, iż woda o temperaturze 18°C może wydawać się zaskakująco ciepła. Jest to jednak dzień dla prawdziwych koneserów nadmorskiego klimatu oraz osób szukających ucieczki przed tłumami, które zwykle szturmują tutejsze plaże w upalne dni.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego zielonego zakwitu, który potrafi zepsuć urlop nad morzem. Na monitorowanych kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano obecności sinic. Potwierdzają to zarówno najświeższe badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez sanepid, jak i brak jakichkolwiek wizualnych sygnałów ostrzegawczych na plaży. Co więcej, ogólna sytuacja w tej części Zatoki Gdańskiej jest stabilna – wiatr i chłodniejsze dni skutecznie powstrzymują rozwój tych niebezpiecznych bakterii. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek w Stegnie upływa pod znakiem rześkiej, mało wakacyjnej aury. Temperatura powietrza wynosząca zaledwie 16°C oraz okresowe zachmurzenie z przelotnymi opadami oznaczają, że plażowanie w klasycznym wydaniu może być wyzwaniem. Chociaż wiatr o sile 3 m/s jest dziś łagodny, co minimalizuje powstawanie wysokich fal bezpośrednio przy brzegu, pamiętajmy o dynamicznie zmieniających się warunkach barycznych na Bałtyku i ogłoszonych ostrzeżeniach.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i nie przeceniajmy swoich możliwości w chłodniejsze dni, kiedy organizm jest bardziej narażony na skurcze czy wychłodzenie.

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