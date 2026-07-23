Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Choć pogoda na polskim wybrzeżu w tym okresie kaprysi, oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są w pełni dostępne dla odwiedzających. Bezpieczeństwo biologiczne wody nie budzi zastrzeżeń, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że chętni mogą wejść do wody. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku sięga 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne rutynowe badanie zaplanowano na 31 lipca 2026 roku.

Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku sięga 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne rutynowe badanie zaplanowano na 31 lipca 2026 roku. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – termometry pokazują 16°C w cieniu, a woda ma 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s można odczuć lekki chłód, ale woda pozostaje bezpieczna i zdatna do kąpieli. Oficjalne badanie sanepidu z 21 lipca 2026 roku wykazało doskonałą jakość wody.

Warto pamiętać, że chłodniejsze powietrze sprawia, iż woda o temperaturze 18°C może wydawać się zaskakująco ciepła. Jest to jednak dzień dla prawdziwych koneserów nadmorskiego klimatu oraz osób szukających ucieczki przed tłumami, które zwykle szturmują tutejsze plaże w upalne dni.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego zielonego zakwitu, który potrafi zepsuć urlop nad morzem. Na monitorowanych kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano obecności sinic. Potwierdzają to zarówno najświeższe badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez sanepid, jak i brak jakichkolwiek wizualnych sygnałów ostrzegawczych na plaży. Co więcej, ogólna sytuacja w tej części Zatoki Gdańskiej jest stabilna – wiatr i chłodniejsze dni skutecznie powstrzymują rozwój tych niebezpiecznych bakterii. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek w Stegnie upływa pod znakiem rześkiej, mało wakacyjnej aury. Temperatura powietrza wynosząca zaledwie 16°C oraz okresowe zachmurzenie z przelotnymi opadami oznaczają, że plażowanie w klasycznym wydaniu może być wyzwaniem. Chociaż wiatr o sile 3 m/s jest dziś łagodny, co minimalizuje powstawanie wysokich fal bezpośrednio przy brzegu, pamiętajmy o dynamicznie zmieniających się warunkach barycznych na Bałtyku i ogłoszonych ostrzeżeniach.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i nie przeceniajmy swoich możliwości w chłodniejsze dni, kiedy organizm jest bardziej narażony na skurcze czy wychłodzenie.

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