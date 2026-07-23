387 tysięcy ofert pracy. Zaskakujący wzrost popytu na konkretnych specjalistów

387 tys. ofert pracy. Sprzedaż, praca fizyczna i IT na czele

Z najnowszych informacji udostępnionych przez serwis Pracuj.pl wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku pracodawcy zamieścili w sieci blisko 387 tysięcy ofert zatrudnienia. Warto zauważyć, że w analogicznym okresie minionego roku takich ogłoszeń było nieznacznie więcej, bo 395 tysięcy.

Największe zainteresowanie pracodawców dotyczyło branży handlowej, co przełożyło się na 18 procent wszystkich zamieszczonych ogłoszeń. Na drugiej pozycji znalazły się oferty dla pracowników fizycznych, stanowiąc 16 procent rynku. Świadczy to o niesłabnącym zapotrzebowaniu na kadrę w sektorach produkcyjnym, technicznym i budowlanym. Trzecie miejsce na podium przypadło sektorowi technologii informatycznych, który wygenerował 12 procent łącznej puli wakatów.

Popyt na specjalistów AI i ML wzrósł aż o 111 proc.

Największe przetasowania zaobserwowano na rynku nowych technologii. Przedsiębiorstwa coraz chętniej wdrażają systemy oparte na sztucznej inteligencji, co bezpośrednio przełożyło się na lawinowy wzrost zapotrzebowania na analityków i ekspertów od AI oraz systemów uczących się (Machine Learning).

Jak wynika z opublikowanego raportu, ilość postępowań rekrutacyjnych na wspomniane stanowiska podskoczyła o niewiarygodne 111 procent w zestawieniu z poprzednim badanym okresem. Jest to jeden z najbardziej spektakularnych skoków pośród wszystkich weryfikowanych ścieżek kariery.

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Coraz więcej osób szuka nowej pracy

Opublikowany raport obnaża też rosnącą mobilność na rynku pracy po stronie zatrudnionych. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku odnotowano wzrost liczby przesyłanych aplikacji o 4,3 procent w zestawieniu z tym samym okresem minionego roku.

Zdecydowana większość kandydatów celowała w posady związane z handlem i sprzedażą, obsługą biurową oraz pracą na stanowiskach fizycznych. Wyniki ankiety jasno dowodzą, że w 84 procentach przypadków decyzja o zmianie miejsca zatrudnienia jest podejmowana z pełną świadomością. Kandydaci jako główne motywacje podają chęć poszukiwania stabilniejszego zatrudnienia, atrakcyjniejszych warunków finansowych oraz chęć zadbania o swój szeroko pojęty dobrostan psychiczny i fizyczny.