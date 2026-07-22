Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Gdyni są dziś otwarte i bezpieczne dla spragnionych relaksu nad wodą. Mimo że temperatura powietrza nie zachęca do długiego opalania, to warunki w wodzie są stabilne, a delikatny wiatr sprzyja bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy przegląd warunków na gdyńskich kąpieliskach:

Gdynia Orłowo: To dziś najcieplejsze miejsce na gdyńskim wybrzeżu pod względem temperatury powietrza, która wynosi 22°C . Woda ma tu 17°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

To dziś najcieplejsze miejsce na gdyńskim wybrzeżu pod względem temperatury powietrza, która wynosi . Woda ma tu , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Gdynia Babie Doły: Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18°C . Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s ) gwarantuje spokojną taflę morza.

Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie oraz temperaturą wody wynoszącą . Niemal bezwietrzna aura (wiatr ) gwarantuje spokojną taflę morza. Gdynia Redłowo: Temperatura powietrza wynosi tu rześkie 17°C , ale woda jest wyjątkowo nagrzana i ma aż 19°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s , co stwarza świetne warunki do pływania.

Temperatura powietrza wynosi tu rześkie , ale woda jest wyjątkowo nagrzana i ma aż . Wiatr wieje z prędkością , co stwarza świetne warunki do pływania. Gdynia Śródmieście: Podobnie jak w Redłowie, odnotowano tu powietrze o temperaturze 17°C oraz bardzo ciepłą wodę o temperaturze 19°C. Przy wietrze o prędkości 2 m/s morze pozostaje bardzo spokojne.

Badania przydatności wody do kąpieli na wszystkich wymienionych plażach zostały zaktualizowane 22 lipca 2026 r., a kolejne testy zaplanowano na 3 sierpnia 2026 r. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroku Bałtyku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Choć na początku sezonu letniego w Zatoce Gdańskiej pojawiały się lokalne ostrzeżenia, a pod koniec czerwca z powodu zakwitu sinic czasowo zamknięto m.in. plażę w Gdyni Śródmieściu, obecnie sytuacja jest w pełni opanowana. Najnowsze raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz pomiary z 22 lipca potwierdzają, że na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i całkowicie zdatna do kąpieli. Sytuacja ta jest zasługą m.in. niedawnego załamania pogody i silniejszych opadów, które skutecznie rozbiły ewentualne skupiska cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdyni przynosi umiarkowane temperatury powietrza (od 17°C do 22°C) i bardzo ciepłą wodę w Zatoce (miejscami nawet do 19°C). Ze względu na prognozowane zachmurzenie oraz możliwość przelotnych opadów deszczu, warto zaplanować aktywny dzień na plaży – na przykład spacer połączony z krótką kąpielą.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do komunikatów służb ratowniczych. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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