Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Po intensywnych opadach deszczu i nawałnicy, z którą w poniedziałek mierzyły się sopockie służby komunalne, plaże są już gotowe na przyjęcie gości. Woda w Zatoce Gdańskiej pomyślnie przeszła kontrole sanepidu, dzięki czemu ratownicy nie musieli dzisiaj wywieszać czerwonych flag. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Sopot - 13-17 : Temperatura wody i powietrza wynosi komfortowe 19°C . Wiatr wieje z prędkością 5 m/s . Brak czerwonej flagi – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 16 lipca).

: Temperatura wody i powietrza wynosi komfortowe . Wiatr wieje z prędkością . Brak czerwonej flagi – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 16 lipca). Sopot - Łazienki Południowe I : Warunki są tu identyczne – temperatura powietrza oraz wody to 19°C , a umiarkowany wiatr osiąga 5 m/s . Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody pozostaje bez zarzutu.

: Warunki są tu identyczne – temperatura powietrza oraz wody to , a umiarkowany wiatr osiąga . Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody pozostaje bez zarzutu. Sopot - Łazienki Południowe II : Na tym popularnym odcinku plaży również odnotowano 19°C w powietrzu i w wodzie, przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s . Bezpieczeństwo potwierdza brak jakichkolwiek zakazów.

: Na tym popularnym odcinku plaży również odnotowano w powietrzu i w wodzie, przy wietrze wiejącym z prędkością . Bezpieczeństwo potwierdza brak jakichkolwiek zakazów. Sopot-32A-33 : Odwiedzający tę sekcję plaży zastaną wodę i powietrze o temperaturze 19°C . Przy wietrze 5 m/s kąpiel jest całkowicie bezpieczna.

: Odwiedzający tę sekcję plaży zastaną wodę i powietrze o temperaturze . Przy wietrze kąpiel jest całkowicie bezpieczna. Sopot-K22 : Kolejne w pełni bezpieczne miejsce na mapie Sopotu. Termometry wskazują stabilne 19°C (zarówno dla wody, jak i otoczenia), a łagodna bryza wieje z prędkością 5 m/s .

: Kolejne w pełni bezpieczne miejsce na mapie Sopotu. Termometry wskazują stabilne (zarówno dla wody, jak i otoczenia), a łagodna bryza wieje z prędkością . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Na północnym krańcu miasta warunki są równie zachęcające. Temperatura wody i powietrza wynosi 19°C, a wiatr o sile 5 m/s nie utrudnia rekreacji. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla plażowiczów.

Wszystkie te lokalizacje pomyślnie przeszły oficjalne badania czystości wody i są gotowe na bezpieczny wypoczynek.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo sinic jest największym zmartwieniem podczas letniego urlopu nad Bałtykiem. Choć na początku lipca uciążliwe zakwity doprowadziły do tymczasowego zamknięcia niektórych trójmiejskich plaż, obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich sześciu strefach jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od toksycznego zakwitu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu wody pod kątem nagłych zmian barwy czy gęstości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa aura w Sopocie upływa pod znakiem umiarkowanego chłodu – zarówno powietrze, jak i woda w zatoce osiągnęły dziś temperaturę 19°C. Nad miastem przemieszcza się deszczowy front, co przy wietrze o prędkości 5 m/s oznacza, że po wyjściu z wody warto szybko owinąć się ręcznikiem. Pamiętajmy, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała to zaproszenie do bezpiecznej zabawy, natomiast flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, którego należy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.

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